◆学生３大駅伝第２戦 全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）

青学大の５区を走り、４年目にして大学駅伝デビューを果たした佐藤有一（４年）の左腕には「星七の分まで」と書き込まれていた。７区で区間新をたたき出したエース・黒田朝日の右腕には「☆７」のマークがあった。

今年２月１９日に悪性リンパ腫のため、２１歳で亡くなった同期のチームメートの皆渡星七（みなわたり・せな）さんへの思いが込められていた。「腕時計を見るたび『星七』を思い出して頑張れました」と区間４位と踏ん張った佐藤は静かに話した。

わずか１年前…。皆渡さんは昨年の全日本ではレベルの高い青学大において１６人の登録メンバーに名を連ねていた。しかし、その直後、体調不良を訴え、闘病生活に入った。

原監督は今年の箱根駅伝直前、昨年末のチームミーティングに皆渡さんがリモートで参加していたことを明かした。皆渡さんは「走れることは当たり前ではありません。箱根駅伝、頑張ってください」とチームメートを励ましたという。「みんなで皆渡を励まさなければいけないのに、みんなが皆渡に励まされた」と原監督は言う。今も皆渡さんはチームメートを励まし続けている。（竹内 達朗）