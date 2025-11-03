◆自動車レース▽スーパーＧＴ最終戦「ＭＯＴＥＧＩ ＧＴ ３００ｋｍ ＲＡＣＥ ＧＲＡＮＤ ＦＩＮＡＬ」最終日（２日、モビリティリゾートもてぎ＝１周４・８０１キロ）

決勝が行われ、ＧＴ３００は予選１４位と出遅れたＫ２Ｒ＆Ｄレオン・レーシングの６５号車、レオン・ピラミッドＡＭＧ（蒲生尚弥、菅波冬悟組）が６位。１ポイント差で２０１８年以来、７年ぶりのタイトル奪取となった。

ＧＴ３００王者にはレオンが輝いた。優勝は第１戦のみだが、各戦で上位に名を連ねてコツコツとポイントを稼ぎ、この日も６位で点数の上積みに成功。前年度年間２位の悔しさを晴らし、２０１８年以来の頂点に立った。菅波は「うれしいという言葉では言い表せない」と感慨に浸った。

９チームに王者の可能性がある大接戦の最終戦をランキング１位で迎えるも、予選は大失速で決勝は１４番手スタート。それでも序盤から粘りの走りで１つずつ順位を上げ、６位で終えた。蒲生は「持てる力を全て使って順位を上げることができた」と胸を張った。

黒の車体に白文字で刻まれた「ＬＥＯＮ」は、“ちょい不良（ワル）オヤジ”という言葉を生んだ男性向けファッション誌「ＬＥＯＮ」の出版社が運営母体となっていることに由来する。不良（ワル）ぶることなく、勤勉にコツコツとポイントを積み重ねたレオンに、勝利の女神はほほ笑んだ。（岡島 智哉）

◆蒲生 尚弥（がもう・なおや）１９８９年１１月１１日、岡山・倉敷市出身。３５歳。２０１１年にスーパーＧＴに初参戦し、１４年より現所属。１８年に初のシーズン優勝。妻はセントフォース所属のフリーアナウンサー・岡副麻希。

◆菅波 冬悟（すがなみ・とうご）１９９５年１１月２日、兵庫県出身。３０歳。１９年に現所属でスーパーＧＴ初参戦。２２年はグリーンブレーブ、２３〜２４年はツチヤに在籍したが、今季からレオンに復帰した。