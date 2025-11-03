ミャンマーで摘発が続く国際的な詐欺集団の首謀者は中国系マフィアである。彼らは日本人を監禁し、「かけ子」として顎で使っていたが、諸悪の根源は中国政府が強力に推し進めた「一帯一路」政策だった。ノンフィクション作家の譚ろ美氏が真相を解説する。

＊＊＊

【写真を見る】高層ビルが続々建設され… ミャンマー東部の詐欺拠点が集中する地区

今年2月、タイ国境に近いミャンマー東部カイン州（旧カレン州）で国際的な特殊詐欺集団が摘発され、加担させられていた日本人が保護されたことは記憶に新しいだろう。

犯罪の首謀者は中国系のマフィアだが、近年、中国政府は撲滅に力を入れており、厳罰に処している。その一例が、9月29日、中国・浙江省の温州市中級人民法院が下した判決である。

愛知県警が公開した、カンボジアの特殊詐欺拠点から押収された、詐欺電話に使われていたとみられるスマホなどの証拠品

事情通によれば、

「ミャンマーに拠点を置く中国系犯罪グループ『明（ミン）』ファミリーの首謀者11人に対して死刑判決を下し、その他5人に2年の執行猶予つき死刑判決、11人に終身刑、12人に5〜24年の禁錮刑が言い渡されました」

「明」ファミリーは、2015年以降、中国・雲南省と隣接するミャンマー北東部のシャン州コーカン自治区に流入した中国人の犯罪グループである。中国国内をターゲットにして大規模な特殊詐欺を行い、誘拐、監禁、暴行、麻薬密売、組織売春、その他の犯罪行為も合わせて、100億元（約2100億円）以上を稼いでいたとされる。

保護された外国人7000人のうち5000人が中国人

中国での特殊詐欺の被害額は、日本をはるかに超え、公表はされていないが、2桁は違うといわれている。それだけに中国政府も手をこまねいてはいられないという事情がある。

香港の星島日報ネット版「星島ヘッドライン」（25年2月19日付）によれば、「明」ファミリーが摘発されたのは約2年前の23年11月であり、わずか2年でのスピード判決になったわけだ。

そのコーカン自治区の事件では日本人が含まれていなかったが、冒頭に触れたカイン州の町ミャワディでは、保護された外国人約7000人のうち、中国人が5000人近くに上り、それ以外は28カ国・地域の出身者とされ、当初は日本人が8人含まれるとされた。彼らは、日本のほか、東南アジア、中東、アフリカなど各チームに分かれて国際詐欺を働いていた。

ノルマを達成できないと、スタンガンで暴行

日本人保護の発端は、1月17日、17歳の高校生がタイ警察に保護されたことだった。高校生はオンラインゲームで知り合った男に家庭内の悩みを打ち明けたところ、「衣食住の面倒を見るから来れば？」と誘われ、男が手配した航空券でタイへ渡航。現地で男と合流後、ミャンマーに渡り、ホテルなどに滞在して特殊詐欺の「かけ子」として1週間働いた後、タイに戻ったところを、家族からの届け出を受けて保護・帰国した。

2月には、別の高校生もタイ警察に保護された。愛知県出身の16歳になる高校生は「海外で儲かる仕事がある」というインターネットの求人情報に応募し、昨年12月にタイに到着。迎えに来た別の男の車でタイ国境へ行き、徒歩で川を渡ってミャンマーに入国した。

「高校生は、金網で囲まれた特殊詐欺の拠点でホテルに滞在し、ミャンマーから日本へ電話をかけ、警察官をかたって詐欺に加担していた」

と、現地特派員。

「彼は“ノルマが課され、命令に背いたり、ノルマを達成できなかったりすると、スタンガンで暴行を受けた。毎日長時間働かされ、日本の高齢者を相手に『かけ子』をさせられていた”と証言しています」

なぜミャンマーとカンボジアが拠点に

2月20日、拠点の摘発に際しては、中国政府の支援を受けて、地元ミャワディを実効支配する少数民族武装勢力の「カレン民族軍」（国境警備隊）が実行した。逮捕された者の中には、「チンギス・ハーン」と名乗る指示役の〈中国語を操る男〉がいた。

そもそも日本人はどれほど詐欺に加担させられていたのか。タイ警察は、ミャワディに特殊詐欺の拠点は数十カ所あり、1万人が滞在し、日本人は約20人いると発表している。

ミャンマーだけではない。5月末、タイと国境を接するカンボジア西部の町ポイペトで、現地当局が特殊詐欺グループを摘発し、29人の日本人を拘束した。ここでも首謀者は中国系マフィアだ。現地事情通によれば、

「ポイペトは近年、カジノを併設した大規模ホテルが次々に建ち、中国語の簡体字（中国大陸などで使用される漢字）の看板が目立っています。カイン州での摘発が実施されて以降、特殊詐欺グループの動きが活発化していたといわれています。29人は日本へ送還後、愛知県警に逮捕されていますが、その中の一人が、現地では8人ほどの中国人に管理されて『かけ子』をさせられたと証言しています」

カンボジア当局は5月、過去3年間でオンライン詐欺や人身売買に関与した約2万4000人を摘発し、詐欺行為に加担した外国出身の4840人を救出したことを明らかにした。出身国は20カ国以上に上る。カンボジアでの特殊詐欺を巡っては、23年以降、40人を超える日本人が本国送還・逮捕されている。

ミャンマーとカンボジア。なぜ、両国は中国系マフィアによる特殊詐欺の拠点となったのか。

突如出現したカジノ

読売新聞（25年7月7日付）によれば、カンボジア東部プレイベン州の道沿いに、突然、巨大な建造物が現れた。高さ数メートルの壁で囲った敷地内には多くのクレーン車が稼働し、人工池の中央にはカジノが建設中で、ゲートをダンプトラックが行き交う。低層のオフィス、宿舎が立ち並び、スーパー、カラオケ、ナイトクラブのほか周辺には中国系の病院もあり、中華料理店では人民元が通用する。

「もとはゴム園の広がるエリアだった。この1年で急速に開発が進んだ」と、地元の建設関係者が語る。地元当局によれば、付近では複数の開発が進み、約5万人の雇用が生まれた。しかし詐欺拠点の疑いがあり、地元は州幹部に立ち入り検査を求めたが、「なにも気にすることはない」と一蹴された。

この記事はカンボジアの特殊詐欺の拠点の様子を伝えたものだが、警察上層部と詐欺犯罪グループがつながっていることがうかがえる。もとはといえば、これらの建物は中国の巨大経済圏構想「一帯一路」による地価高騰や各種ビジネスを当て込んだ中国企業の投資物件だった。それがいつのまにか中国系犯罪グループの拠点と化したのだ。

ミャンマーでもまた、 特殊詐欺は経済発展をうたった「一帯一路」と密接な関係がある。ここで同国が中国系マフィアの犯罪拠点へと変貌していったカラクリを説明するが、そこには複雑な国内事情が絡んでいる。

今回、死刑判決が下った詐欺事件の舞台となったシャン州は、北東で中国・雲南省と、東はラオスと国境を接している。ケシ栽培と麻薬の製造で広く知られ、昔から「ゴールデン・トライアングル」と称されてきた地域だ。

国連薬物犯罪事務所の21年調査によれば、ミャンマー全域の麻薬生産量はおよそ405トン（現在は急増して1000トン超）で、シャン州が82％を占める。第2位は、北部のカチン州で12％だ。

「四大ファミリー」と手を結び

20年当時、ケシの栽培面積は、異常気象により年々減少しており、地元の少数民族武装勢力は収入が減り、弱体化する傾向にあった。少数民族武装勢力とは、古くからその地を支配してきた王朝に仕えた民族の末裔（まつえい）や、伝統文化を守り抜こうとする少数民族の自治集団である。

09年、ミャンマー軍事政権は少数民族武装勢力を国境警備隊としてミャンマー国軍に編入しようと試みた。しかし、多くの武装勢力は拒否した。というのも、国境警備隊になっても政府から給料は支払われず、自力で収入源を確保しなければならなかったからだ。

各地の少数民族はケシ栽培と麻薬の製造で軍事費を賄い、自給自足を強いられる。ミャンマー軍事政権と「国境警備隊」との間でも対立が深まり、衝突するようになった。そんな折、少数民族武装勢力の救世主となったのが、中国の「一帯一路」計画だったのである。

「一帯一路」が始まったのは17年。中国と中央アジア、中東、ヨーロッパ、アフリカ、南米を陸路と海路で結ぶ壮大な計画で、25年現在の参加国は約150カ国に上る。

ミャンマー・中国間の「一帯一路」は、中国の雲南省からミャンマー国内を南北に縦断し、インド洋岸の深海港に達する長距離輸送ルートの建設計画で、「中国・ミャンマー経済回廊」と呼ばれている。16年、ミャンマー軍政府の国家顧問兼外相（当時）のアウン・サン・スー・チーが中国を訪れ、経済協力区を建設することで合意し、計画に弾みがついた。

「目玉は、雲南省瑞麗（ずいれい）と国境を跨いで、シャン州コーカン自治区の町につくられた国内最大規模の『経済協力区』だった」

と、現地に詳しい事情通はいう。

「経済協力区」となったことで、トラック輸送による1日当たりの両国の貿易取引額は約344億ドルに上り、ミャンマー最大の国際貿易都市に発展する。

勢い、中国から投資家や金融業者が続々とやってきて、当地を実効支配する少数民族武装勢力・コーカン族の「四大ファミリー」と組み、土地開発、工業団地の建設、ホテル、カジノなどのリゾート施設を造っていった。

中国から多くの観光客が押し寄せ、ホテルとカジノは活況を呈し、風俗店が軒を連ねる繁華街のラオカイ（老街）は、コーカン族の武装集団が治安維持にあたった。

この「四大ファミリー」の一部が利権を求めてミャンマー国軍と手を結び、さらには「明」ファミリーとも手を組んで、各種犯罪に手を染めるようになったのである。

「ミャンマーの中の中国」

一方、特殊詐欺で日本人が保護されたカイン州ミャワディはどういう状況だったか。

シャン州コーカン自治区が「一帯一路」への「北の玄関口」だとすれば、「南の玄関口」がミャワディだった。この地にも2番目に大きい「経済協力区」が建設された。

「要衝の地と定められたミャワディにも、中国企業が進出して投資を行い、少数民族武装勢力の『カレン民族軍』と手を組み、カジノやホテルなどリゾート施設を建設して、中国人観光客を呼び込んだのです」

と、先の事情通。

ここでも町には中国語の看板が立ち並び、人民元が通用する「ミャンマーの中の中国」になった。ここまではシャン州コーカン自治区と同じである。

ところが、19年、中国で新型コロナウイルス感染症が発生した。翌年には世界中にコロナ禍が拡大し、中国政府は中国人民に出国禁止の命令を下した。突然、ミャワディから中国人観光客の姿が消えたのである。

「閑古鳥が鳴くミャワディに見切りをつけた中国企業は、次々に撤収していった。入れ替わりに、中国国内で摘発を逃れた中国系犯罪グループが流入してきました」（同）

残っていた少数の中国企業も撤退し、やがて犯罪グループだけが大手を振って闊歩する町に様変わりしていった。

つまり、「経済協力区」のあるところ、儲け話に誘われた中国企業が進出すると、次には決まって中国系犯罪グループが流入するというパターンが定着したのである。

本国送還された中国人は6万7000人

しかし、犯罪グループのわが世の春もそれほど長くはなかった。ミャンマーでは、20年の選挙でアウン・サン・スー・チー率いる民主派が圧勝するも、21年に国軍がクーデターを発動して軍事政権を打ち立てた。

以来、国軍と民主派勢力、少数民族武装勢力との間で武力紛争が絶えない。23年、中国から大量の武器を提供された民主派と複数の少数民族武装勢力は、コーカン自治区の国軍司令部に総攻撃を仕掛けた。

「中国の目的は、『明』ファミリーを一網打尽にすることだった」（前出の事情通）

この戦闘で国軍司令部が崩壊したのを皮切りに、23年〜24年末にかけて、ミャンマーでは中国系犯罪グループによる特殊詐欺事件が次々に摘発された。

中国最高人民検察院の統計によると、24年11月までに本国送還された中国人は6万7000人以上に上り、そのうち中国地方検察局は2万9000人余りを起訴した。

日本人はターゲット

それにしても中国は現金だ。かつてアウン・サン・スー・チーを歓迎し、この時点では少数民族を側面支援したが、今はまた少数民族を攻撃中のミャンマー軍政府を支持しているのである。

冒頭に紹介した、今春2月に実施されたミャワディの摘発では、中国の強い圧力を受けて動かざるを得なかったタイ警察と協力して「カレン民族軍」が摘発を実行したが、どちらも中国政府からなんらかの見返りを得ていたことは確かだろう。

タイ警察は、「保護した人々を収容する施設が足りない」という理由で、早々に捜索を打ち切った。「一帯一路」を隠れみのにした中国系犯罪グループの国際犯罪が世界の目にさらされたことで、メンツをつぶされた中国政府が幕引きを図ったものと思われる。国内の被害額もさることながら、中国が詐欺集団を摘発しなければならない事情が「一帯一路」にあったのである。

とはいえ、詐欺拠点は流動的だ。17年に中国で大々的な摘発キャンペーンが実施され、福建省で特殊詐欺グループが一網打尽になった。19年には吉林省でも大規模な摘発が行われた。しかし犯罪グループの一部はミャンマー、タイ、ベトナム、インドネシアなど、海外へ拠点を移して、特殊詐欺は「国際化」した。

日本人をターゲットにした特殊詐欺は、東南アジアの拠点を転々としながら犯罪を繰り返している。国連の推計によると、東アジア、東南アジア地区を拠点とした23年の被害額は最大370億ドル（約5兆6000億円）に上る。

中国系マフィアの食い物

日本人は、特殊詐欺で中国系マフィアの食い物にされている。警察庁の発表によると、昨年10月からの4カ月間に、「闇バイト」を巡る相談を基に全国で保護した事例は合計248件あり、また水際対策を講じて空港で渡航直前に保護したり、渡航先で保護したケースが計10件あった。いずれも約7割は10代〜20代で、オンラインゲームで知り合った相手から、「海外で儲かる仕事がある」とカンボジア、ミャンマー、中国、ベトナムなどでの仕事に誘われていたのだ。

日本の警察当局は、昨年までの6年間にタイ、フィリピン、カンボジア、ベトナムを拠点とした詐欺に関与したとして、合計178人の日本人を摘発した。中国系マフィアの傘下に入っていた容疑者もいた。

今や、犯罪グループの収入はケシ栽培と麻薬密造を上回り、世界最大規模の特殊詐欺犯罪が最も多い。摘発しても、犯罪グループの一部は逃げ切り、新たな拠点をつくって詐欺行為を繰り返す。さながら「いたちごっこ」の様相を呈しているが、撲滅に向けて国際間の連携と協力の強化が一層重要になっている。

譚 ろ美（たんろみ）

米国在住のノンフィクション作家。東京生まれ。慶應義塾大学文学部卒、元慶應義塾大学文学部訪問教授。著書に『中国共産党を作った13人』『革命いまだ成らず』『帝都東京を中国革命で歩く』『中国「国恥地図」の謎を解く』など多数。

「週刊新潮」2025年10月30日号 掲載