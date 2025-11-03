◆明治安田Ｊ２リーグ▽第３５節 千葉５―２札幌（２日、フクダ電子アリーナ）

北海道コンサドーレ札幌のＪ１昇格の可能性が２日、消滅した。プレーオフ圏の６位以内へ、勝利が必須だったアウェー・千葉戦は２―５で敗戦。３試合を残し９位以下となることが確定した。現行の春秋制から２０２６〜２７年シーズンは秋春制へ変わるため、最短で２７〜２８年シーズンまでＪ１復帰はできなくなった。

千葉戦は前半の試合運びは悪くなかったし、３位相手に点差ほどの差はなかったと思う。ただ２―５という結果になってしまったのは、ちょっとした部分。ただ、そのちょっとが大きいからこそ、Ｊ２という難しいリーグで結果を出せなかった。

今年を振り返って一番感じるのは、武器になるようなものが出せなかった。後ろから速くつないでいくのか、しっかり守ってカウンターにするのか、結局何がしたかったのかなと。この試合でも例えば近藤にボールが入っても、止まってそこから仕掛ける場面が多かった。ボールも人も動いて、動いたところにボールが入っていかないと、攻撃は難しくなる。

厳しさない 基本的なこともそう。ＧＫがボールを捕った後、なぜ全体がもっと早くポジションを取らないんだと。後ろがスピードアップしてスムーズに前に行ければ、ボランチがもっと前で仕事ができてチームに勢いも出た。それができていた相手に対して、そういう当たり前の部分で差をつけられたら、勝負が難しくなるのは当然だ。シーズン当初はＪ１から落ちてきて、誰もが上位で戦えると思っていたかもしれない。甘さがあったとまでは言わないが、ちょっとのところでの厳しさがないから、防げるようなゴールも決められていた。

Ｊ１復帰の可能性は消えたが、残り３試合、今後につなげていこうと思ったら、ＦＷが点を取れるサッカーをしてほしい。得点源がボランチの高嶺では、上に行くには寂しい。課題の一つでもあったストライカー不在を払拭（ふっしょく）するような試合を、最後は見せてほしい。（吉原 宏太、１９９６〜９９年札幌ＦＷ）