『絶対ＢＬになる世界ＶＳ絶対ＢＬになりたくない男』は、「くらげバンチ（新潮社）」連載中の紺吉氏による同名漫画を原作とするドラマ版で、自分が“ＢＬ（ボーイズラブ）漫画”の世界に生きていることに気づいてしまった主人公の男・モブ（犬飼貴丈）が、立ち上がりまくる“ＢＬ恋愛フラグ”に必死に抵抗しながら日々を過ごしていく、新感覚の不条理ギャグＢＬ。シーズン１（2021）とシーズン２（2022）はＣＳテレ朝チャンネル１で放送され、シーズン３はLeminoで独占配信。国内外で熱い支持を受ける人気シリーズとなった。

11月9日からABCテレビにて放送となる、シリーズファイナルを迎える犬飼貴丈主演ドラマ『絶対ＢＬになる世界ＶＳ絶対ＢＬになりたくない男 ファイナル』は、原作の第５巻のエピソードの映像化で、シリーズ初の地上波連続ドラマ化となる。 毎シーズン、犬飼貴丈ほかメインキャストが独特の世界観で歌い、踊るオープニング映像が話題となっている『絶対BL』シリーズ。シーズン1､2のオープニング曲は「オレはモブ」。シーズン1ではモブたちが80年代ディスコ風の衣装でバブリーに、シーズン2では全員リーゼントにチャレンジ！2024（シーズン3）では70年代のブラウン管テレビの中でモブたちがレトロなアイドルに扮して踊っている。

「前回シーズン終了時に『もう無いと思いますけど、続編をやるならオープニング曲を書かせてください』と言ったらまさかの有言実行、周りの大人たちが血眼になって条件を揃えて来てくれました」と犬飼が語っているように、シリーズファイナルを飾る今回は、主演の犬飼自ら作詞作曲を手掛けた書き下ろしのパンク・ロック、「月まで」を犬飼、ゆうたろう、伊藤あさひのMob Bandが演奏しているのがみどころだ。

ドラマ本編映像と合わせて、ぜひチェック！

放送を控え、改めて主演の犬飼よりオープニング曲に込めた想いと、ファンへのメッセージが到着した！

犬飼貴丈 コメント

『絶対BL』と言えば、みんなが踊る愉快なオープニングですが

今回は何と自分で作っちゃいました。

『絶対BL』らしいポップさ、そして新たにパンクさがある楽曲が欲しいとのことだったので、汗水垂らして作りました。

褒めてください。

改めまして、これまで『絶対BL』を応援してくださったファンの方々、

そして楽曲制作までさせてくださったスタッフの方々、

がちありがとうな。感謝だわ。



さらに、絶対BLになりたくない男、モブ（犬飼貴丈）や、綾人（ゆうたろう）、東條（塩野瑛久）をはじめとしたキャストのオフショットも一挙公開！

フィルムカメラ風の「激エモオフショット」は、公式インスタグラムでこのあと続々公開！どうぞお楽しみに！

【あらすじ】

高校生の旗野（世古口凌）とクラスメイトの菊池（伊藤あさひ）に同時に求愛されたモブ（犬飼貴丈）。なんとかその場を収め、再び定位置（＝モブ・その他大勢）での日常を送っていた。中学生男子が第二ボタンを贈り合う光景が、モブに卒業シーズンの到来を告げる。絶対にＢＬになりたくない男であるモブは、この季節特有のアレに悩んでいた。それは、花粉症。潤んだ目や上気した頬がフラグとなり、ＢＬが始まってしまう危険をはらんでいるのだ。モブはフラグを回避できるのか？

「ＶＳ偽装」「ＶＳ寝落ち」「ＶＳ勉強会」「ＶＳ職場体験」「ＶＳマッチング」「ＶＳクリスマス」などなど、今回も数々のＬＯＶＥフラグが主人公・モブに襲い掛かる――！！

【放送・配信情報】

『絶対ＢＬになる世界ＶＳ絶対ＢＬになりたくない男 ファイナル』

ABCテレビ(関西) 11月９日（日）スタート！ 毎週日曜深夜1時10分放送

ABCテレビでの放送後、TVerにて見逃し配信！ FODにて独占配信！

【番組公式ホームページ】

https://www.asahi.co.jp/zblfinal

【出演】 犬飼貴丈 ゆうたろう 伊藤あさひ／塩野瑛久／和田颯／世古口凌 猪塚健太 ほか

【原作】 紺吉 『絶対ＢＬになる世界ＶＳ絶対ＢＬになりたくない男』（新潮社バンチコミックスコラル刊）

【脚本】 川粼いづみ

【監督】 三木康一郎