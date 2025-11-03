timeleszのレギュラー冠番組『timeleszファミリア』（日本テレビ系）が、本日11月3日24時34分より放送。新企画『タイムレスハウス』がオンエアされる。

今回から、都内某所に借りた秘密基地『タイムレスハウス』での“8人の日常のちょっとした遊び”を届ける企画がスタート。本企画はtimeleszの8人が集結し、“ロマンあふれるちょっぴりおバカな挑戦”をするロマン追求バラエティだ。ドラマの世界観と素のバラエティの要素が融合した新しいスタイルとなる。

メンバーたちが集まり、他愛もない会話や遊びを楽しむ中、突然チャイムが鳴り響き、屋敷裕政（ニューヨーク）がサプライズ登場。屋敷が差し入れたのは、大阪土産の定番である551の豚まん。しかし、8人に対して豚まんは7個しかなく、1個足りない事態に。そこで、豚まんの行方をかけて、即席ゲーム『豚まん争奪！551ブラックジャック』が始まる。

そのルールは至ってシンプル。カラオケに登録されているアーティストの曲数を予想し、合計で551曲に近づけたチームが勝利する。ただし、551曲を超えたら“ドボン”で即敗退という、イチかバチかの心理戦だ。篠塚大輝の提案で、メンバーは“チームBIG”と“チームSMALL”に身長順で分かれることに。しかし、ここでも原嘉孝と橋本将生の間で身長を巡る熾烈な争いが発生。ギリギリの身長差にプライドをかけた戦いが繰り広げられる。

人気のアーティストの名前を挙げ、一進一退の攻防が続く中、佐藤勝利が「もっといくと思った」と悔しがる場面も。さらに、チームBIGの寺西拓人が選んだアーティストの曲数予想で大ピンチになる。絶体絶命の寺西は“渾身のある芸”を披露し、8人は爆笑。予測不能な展開とメンバーの素のリアクションが満載の30分が届けられる。

（文＝リアルサウンド編集部）