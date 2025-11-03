沢口靖子主演のフジテレビ系月9ドラマ『絶対零度～情報犯罪緊急捜査～』第5話の場面写真が公開された。

本作は、『絶対零度』シリーズのシーズン5。シーズン1（2010年）ではコールド・ケースと呼ばれる“未解決事件”を、シーズン2（2011年）では“潜入捜査”をテーマに、女性刑事・桜木泉（上戸彩）の活躍を描き、シーズン3（2018年）・シーズン4（2020年）では、；＠元公安のエリート刑事・井沢範人（沢村一樹）を主人公に、“未来の犯罪を予測して捜査心温まる現場でしたする”「未然犯罪捜査班」（通称・ミハン）の物語が描かれた。

第1話では、「匿名・流動型犯罪グループ」（通称：トクリュウ）を追い詰め、第2話では、巧妙に心を奪うロマンス詐欺の闇を暴いた。第3話では、政治すら利用するカリスマ悪徳教祖の“聖域”へ突入。第4話では国際犯罪組織の資金源を担うNPO法人の黒いつながりに迫り、DICTが追い続けてきた巨大な犯罪ネットワークの“中枢の尻尾”を捉えた。犯罪は形を変え、脅威は次の一手を打ち続ける。そして第5話では、ついにその魔の手がDICTそのものへと迫る。

11年前。都議会議員だった桐谷杏子（板谷由夏）が遊説中に刃物を持った男に襲われる。混乱の中で男を取り押さえ、杏子を救ったのは奈美だった。しかし奈美は杏子に厳しい言葉を放つ。その一言が、2人の人生を大きく変える“運命の出会い”となった。

そして現在。都内で発生した謎の一斉停電をDICTが追う中、奈美が忽然と姿を消す。直後、SNSに投稿された“拉致犯”からの挑発。拘束された奈美の写真はSNSで瞬く間に拡散。日没までに救出できなければ命はないという残酷な“カウントダウン”が始まった。しかし、防犯カメラは停電の影響で痕跡を断たれ、捜査は難航。DICTはサイバー攻撃と拉致事件の関連に気づき、山内徹（横山裕）と南方睦郎（一ノ瀬颯）はわずかな手がかりを頼りに奔走する。

一方、監禁された奈美の前に現れたのは素顔をさらした謎の男（和田聰宏）。「ずっと見ていた」と話す男の歪んだ執着が、奈美をさらに追い詰めていく。奈美はなぜ狙われたのか。シリーズ史上最大のピンチが奈美を襲う。奈美の過去が明らかになったとき、物語はさらなる加速を迎える。

演出の田中亮は「“完璧な人”という沢口靖子さんのイメージが、第5話で見事に裏切られます！ここまで追いつめられた姿の沢口さんは見たことなかった」と語り、「非常に過酷（かこく）な撮影でしたが、沢口さんは台本を読んだ時点から“5話面白いですね、撮影が楽しみです”とずっとおっしゃっていて、手足をロープで縛られるシーンも、地面に倒されて首を絞められるシーンも、吹き替え無しで、全てご自身で演じ切ってくれました」と撮影を振り返っている。

公開された第5話の場面写真では、拉致監禁された奈美（沢口靖子）のショッキングなシーンが捉えられている。

■田中亮（演出）コメント“完璧な人”という沢口靖子さんのイメージが、第5話で見事に裏切られます！ ここまで追いつめられた姿の沢口さんは見たことなかった―。沢口さんは、冷静で聡明（そうめい）、そして常に美しい人という印象を持つ方が多いと思います。しかし第5話では、犯人に監禁され、殴られ、蹴られ、傷つけられ、心身ともに追い詰められていく中で、見せたことのない表情をいくつも見せてくれました。髪を振り乱して汗だくになりながら犯人と対峙（たいじ）する姿は、今までのイメージを覆すもので、その迫力に画面から目を離せなくなるはずです！ 非常に過酷（かこく）な撮影でしたが、沢口さんは台本を読んだ時点から“５話面白いですね、撮影が楽しみです”とずっとおっしゃっていて、手足をロープで縛られるシーンも、地面に倒されて首を絞められるシーンも、吹き替え無しで、全てご自身で演じ切ってくれました。縛りつけられるイスに薄いクッションが敷いてあるのは犯人の変質的な愛情を表現するための演出でしたが、沢口さんは“この一枚があるかないかで疲れが全然違う！”と、とても喜んでいました。しかしながら、2日かけて撮った監禁シーンの後は身体のあちこちが筋肉痛になったそうです。新たな沢口靖子、新たな二宮奈美から目が離せない第5話を是非ご覧下さい！（文＝リアルサウンド編集部）