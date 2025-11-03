

「学力が低下している」と実感する保護者や塾関係者も多い（写真：keisuke / PIXTA）

【平均スコアの推移を見る】前年と比較して著しく低下していることがわかる（文科省「経年変化分析調査」結果）

文部科学省が子どもの学力の変化を調査する「経年変化分析調査」（2024年）の調査結果を発表し、波紋を呼んだ。小学6年と中学3年の学力が、前回の2021年度調査より著しく低下し、阿部俊子文部科学省大臣（当時）は「社会経済的背景の低い層のほうがスコアの低下が大きいことを重く受け止めている」とコメントしている。

さて、この学力低下の調査結果は一記者の私からすると「想定内」であった。なぜなら、取材先の複数の塾の現場で「入ってくる中学1年生の学力がひどく低下している」とみなが頭を抱えていたからだ。

「分数の足し算ができないのは当たり前で、もっと単純な四則計算ができない子も増えている。語彙力もないのでそこも補ってあげる必要がある」「高校受験対策の小学生コースに力を入れていなかったんですが、今後はそこに注力して小学生の頃から塾で学力を上げていく必要があると考えている」という話を聞き続けてきた。

探究学習やグループワークが原因か

この学力低下の理由を彼らはこう指摘する。

「2020年度の指導要領では小学校での探究学習やグループワークの授業が組み込まれました。そういった授業が増えたため、基礎的な知識を教えたり、それを反復し練習したりする機会が減っており、『読み書き計算』すら身につかない児童が増えています」



文部科学省「経年変化分析調査」（2024年）で小学6年と中学3年の学力が前回の2021年度調査より著しく低下し波紋を呼んだ

実際、こんな話もある。東京23区内在住の保護者は言う。

「算数が得意なはずのうちの子が『時間の計算の問題が解けない』と泣きだしたんです。見ると13時36分の30分後は何時何分？といった基礎的な問題。私が5分ぐらい教えたらすぐに理解して解けるようになりました。どうしてこうなったかというと、小学校の授業は探究型グループ学習で『時間ってなあに？みんなで考えてみよう。考えたらそれを模造紙にまとめて書こう』という感じで、時間の計算の仕方を一切教えていなかったのです」

「13時36分の30分後は何時何分？」といった時間の計算の問題。この子どもは算数が得意なので、親が5分教えたらマスターした。しかし、普通の子どもはそうもいかないはずだ。

ある中学受験塾を取材した時のことだ。小学3年生のクラスを見学した。難関校対策に強い塾の上位クラスだから、世間一般の小学生の中では相当学力が高いところにいる生徒たちだ。

小学校の授業を先取りする形で、時間の計算を生徒たちは学んでいたが、すぐにマスターする生徒は少数で、大半の生徒は苦戦していた。苦戦した生徒たちは帰宅後、宿題を通して、習った内容をしっかりと理解し解けるように仕上げていく。

学力がそれなりに高い児童でも、時間の計算を初めて習う場合は、ちゃんと授業を受け、宿題で復習をしないと身につかない。ところがこの「時間の計算の仕方を教えて、宿題で身につけさせる」という一連のオーソドックスな指導は行われていないケースが増えたのだ。こうした基礎事項の指導不足が、子どもの自己肯定感を損なう場合もある。

グループワークや探究学習は“応用編”

公立小学校の現場を見てみよう。首都圏のある公立小学校で長年教壇に立つ教員はこう話す。

「グループワークや探究学習は“応用編”です。塾に通っていて基礎学力が十分にある生徒にはプラスになりますが、そうでない子にとっては逆効果です。基礎学力定着のための授業自体が減り、十分な下地がないままでグループワークや探究をやっても、結局は“ついていけない”だけなのです」

こういった探究学習やグループワークの拡大に対して都立大学法学部教授で『憲法の学校 親権、校則、いじめ、PTA――「子どものため」を考える』の著者の木村草太さんは言う。

「探究学習やグループワークは効率がよいとはいえないので、そちらで時間が取られ、計算ドリルをやったり、語彙を覚えたりという習ったことの反復学習をする時間が捻出できなくなってしまっています」

グループワークは効率がよくない。例えば、講義式の授業の場合、教師が効率的に知識を伝えていく。一方で、グループワークの場合、生徒が自由に発言をするので、それで時間が割かれ、正しい情報の伝達の効率が悪くなる。児童が的外れなことをいい、それが「なぜ間違っているか」を教師が説明していたら、それだけでも時間が消費されていく。

先に紹介した「時間ってなあに？考えてみよう」といった授業を優先的にやることで、時間の計算という生きていくために大切な知識や技術を教えられないことになっているのだ。

Xで「ゆとりを探究に置き換えただけだな」という投稿を見たが的外れな意見ではないのかもしれない。

スピーディーに授業を進める必要があり復習できない

一方で地域や小学校による差があるようだ。大阪市立小学校教諭で『先生を続けるための「演じる」仕事術』（かもがわ出版）の著者、松下隼司さんに学力低下について質問を投げかけるとこう返ってきた。「調査で全国的な学力低下の傾向が見られても、自校では低下は感じません」。

その理由を聞いていくと「基礎知識もしっかりと授業で教え、その定着のために必要な宿題を課しています」という理由があるのがわかる。ようはちゃんと基礎学力が身につくような指導をしているのだ。ただ、こうも話す。

「カリキュラムの量が増えたので、とにかくスピーディーに授業を進めないといけません。そうなると、ここの部分は理解しにくいようだなと感じてもそこで立ち止まって時間をかけて教えることはできなくなっているのかもしれません」

先に紹介した時間の計算なども小学生が一瞬でマスターできる内容ではない。小学生からすると時計を読むこともそうそう簡単ではないのだが、「わかってないみたいだから次の授業でもう一度おさらいをしよう」ということが物理的に無理になっているのかもしれない。

松下さんの学校では宿題を出すというが、地方だとそういう話はよく聞く。長野市の小学校に子どもを通わせる母親は言う。

「宿題が多くて、夏休みはワークが100Pも出ました。私は東京の出身で公立の小学校でそんなに宿題が出なかったからびっくりした」

中学受験率が高い地域は｢宿題はほぼない｣ことも

一方で、この母親が言うとおり、東京の小学校の場合、宿題をあまり出さないところは昔からあったが、最近はほとんど宿題を出さないケースも増えている。

先日も調布市のある地区に取材に行ったが、この数年で小学校の宿題が出なくなったため、保護者が不安になって塾に通わせるパターンも増えているという。調布駅周辺は交通の便もよく、中学受験が盛んな地域だ。世田谷も同じで宿題がほぼ出ない。

中学受験率が高い地域では小学校の宿題はほぼないことが多いのだ。背景には「中学受験の勉強の妨げになるから、小学校に宿題は出してほしくない」と望む保護者の要望が影響しているケースも少なくない。

中学受験率が低いある埼玉の地区の小学校は宿題がしっかりと出る。基礎的な四則計算のドリルは中学受験生からしたら、簡単すぎて「邪魔」でしかない。しかし、そのドリルに載っている計算を初めて解く児童たちもいるのだ。宿題がなくなれば、四則計算もできないままで中学生になってしまう。

少子化の今、「読み書き計算」が身につかないままでも高校・大学進学の門戸は広く、結果的に社会に「読み書きがままならない」若者が増えていくことになってしまいかねない。そして、それは小学校で塾に通っていない家庭の子どもたちだ。ドリルを買ってきて、自宅で親が管理して勉強をさせることは共働き家庭が増えた今、なかなか難しい。

そうなると、やはり塾に通わせることになるが、やはり、塾は費用がかかる。例えば、公文式教室の月額会費は東京・神奈川で一教科7,700円、それ以外の地域だと7,150円。算数と国語だけでも1万5,000円前後かかる。子どもが2人いたら倍を支出する必要があろう。物価高で実質賃金が下がる中で、1万5,000円を支払えない家庭もあるはずだ。

ゆえに阿部文科省大臣も「社会経済的背景の低い層のほうがスコアの低下が大きいことを重く受け止めている」とコメントする。日本国憲法では「子どもの教育を受ける権利」が保障されている。現状の公立小学校ではその保障から抜け落ちてしまう児童が増えつつあるようにも見えるのだ。

（杉浦 由美子 ： ノンフィクションライター）