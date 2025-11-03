【ネコ漫画】紙をくしゃくしゃにしてしまう愛猫!?飼い主の粋な優しさに心がほっこり＆愛猫家から共感コメント多数
【漫画を読む】紙をくしゃくしゃにする猫だが…!?
先日、『やっぱりまぶしいネコ』と題した漫画をX(旧Twitter)で公開したのは、愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描いているキュルZ(@kyuryuZ)さん。Xのフォロワー数は89.9万人(2025年10月27日現在)、今回紹介する漫画も5.8万いいね(2025年10月27日現在)を超える人気漫画家だ。
けれど、その紙が邪魔なようですぐにくしゃくしゃにされてしまう…。その後もキュルガはその場所から移動することはなく、紙に顔をくっつけながら寝ている。
紙が役に立っていることに安堵するフータであった。
目を隠しながら気持ちよさそうに寝ているキュルガ！漫画を読んだユーザーからは「目を隠すしぐさ…かわいい」「ありますね〜」などの共感コメントがいくつも寄せられている。
取材協力：キュルZ(@kyuryuZ)
