【カリマー】のクラシックなデイパックが映える！アウトドアから通勤まで活躍する逸品がAmazonで販売中！
【カリマー】のリュックが毎日の相棒に！機能性とデザインを両立したバッグがAmazonで販売中！
豊富なポケットを備えた、シンプルでクラシックなルックスでありながら使いやすい機能を盛り込んだモデル。機能性を高めるだけでなく、アウトドアテイスト溢れるデザインのアクセントにもなる、カラビナなどをかけることのできるデイジーチェーンをフロント部分に装備。
クラシカルなデザインに多機能ポケットを搭載し、使いやすさと収納力を兼ね備えている。
フロントにはカラビナが装着できるデイジーチェーンを配置し、アウトドア感を演出している。
日帰り旅行やタウンユースにちょうど良いサイズ感で、軽量設計のため持ち運びも快適になる。
A4サイズもすっぽり収納でき、通勤や通学などのデイリーユースにも対応してくれる。
