¡È²øÊª¡É¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤¬¥×¥ì¥ß¥¢»Ë¾å3¿ÍÌÜ¤Î²÷µó¡ª¡Ä¥Û¡¼¥à¤Ç4ÀïÏ¢Â³2È¯¡¢º£µ¨³«Ëë¤«¤é10Àï13È¯
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤¬¸Ø¤ë¡È²øÊª¡É¤ÎÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè10Àá¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö2Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÏËÜµòÃÏ¡Ø¥¨¥Æ¥£¥Ï¥É¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤Ë¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿¡£17Ê¬¤Ë¥é¥ä¥ó¡¦¥·¥§¥ë¥¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤¬GK¤È¤Î1ÂÐ1¤òÀ©¤¹¤È¡¢25Ê¬¤ËCK¤«¤éÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤ì¤ë¤â¡¢8Ê¬¸å¤ËºÆ¤Ó¥·¥§¥ë¥¤Î¤ªÁ·Î©¤Æ¤«¤é¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£60Ê¬¤Ë¤Ï¥Ë¥³¡¦¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢3¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥ì¥¤¥¹¡Ê2ÆÀÅÀ¡Ë¤òµÏ¿¤·¤¿¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î¥´¡¼¥ë¿ô¤¬Áá¤¯¤â¡Ö13¡×¤ËÅþÃ£¡£¥Ç¡¼¥¿¥µ¥¤¥È¡ØOpta¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¡¼¥º¥ó³«Ëë¸å¤Î10»î¹ç¤Ç1¿Í¤ÎÁª¼ê¤¬13¥´¡¼¥ë°Ê¾å¤òµÏ¿¤·¤¿¤Î¤Ï»Ë¾å3ÎãÌÜ¤È¤Î¤³¤È¡£²áµî¤Ë¤Ï¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥ì¥¹¡¦¥Õ¥¡¡¼¥Ç¥£¥Ê¥ó¥É»á¤¬1995¡Ý96¥·¡¼¥º¥ó¤Ë13¥´¡¼¥ë¡¢¤½¤·¤Æ2022¡Ý23¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ï¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤¬15¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤ÏËÜµòÃÏ¡Ø¥¨¥Æ¥£¥Ï¥É¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¡¼¥°Àï¤Ç4»î¹çÏ¢Â³2¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¡ØOpta¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Û¡¼¥àÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ4»î¹ç°Ê¾åÏ¢Â³¤·¤Æ2¥´¡¼¥ë°Ê¾å¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ï²áµî¤Ë2¿Í¤·¤«¤ª¤é¤º¡¢¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Ï»Ë¾å3¿ÍÌÜ¤ÎµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²áµî¤Ë¤³¤ÎµÏ¿¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤Î¤Ï1995¡Ý96¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥í¥Ó¡¼¡¦¥Õ¥¡¥¦¥é¡¼»á¤È2013¡Ý14¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¡Ê¸½¡§¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¡Ë¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Åö»þ¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¢¥ì¥¹¤Ï¡¢ËÜµòÃÏ¡Ø¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ù¤Ë¤Æ5»î¹çÏ¢Â³¤Ç2¥´¡¼¥ë°Ê¾å¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè11Àá¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÀï¤Ç2¥´¡¼¥ë°Ê¾å¤ò·è¤á¤ì¤Ð¡¢¥¹¥¢¥ì¥¹¤ÎµÏ¿¤ËÊÂ¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè10Àá¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö2Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤ÏËÜµòÃÏ¡Ø¥¨¥Æ¥£¥Ï¥É¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤Ë¥Ü¡¼¥ó¥Þ¥¹¤ò·Þ¤¨¤¿¡£17Ê¬¤Ë¥é¥ä¥ó¡¦¥·¥§¥ë¥¤Î¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¥¢¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤¬GK¤È¤Î1ÂÐ1¤òÀ©¤¹¤È¡¢25Ê¬¤ËCK¤«¤éÄÉ¤¤ÉÕ¤«¤ì¤ë¤â¡¢8Ê¬¸å¤ËºÆ¤Ó¥·¥§¥ë¥¤Î¤ªÁ·Î©¤Æ¤«¤é¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£60Ê¬¤Ë¤Ï¥Ë¥³¡¦¥ª¥é¥¤¥ê¡¼¤¬¥Í¥Ã¥È¤òÍÉ¤é¤·¡¢3¡Ý1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤ÏËÜµòÃÏ¡Ø¥¨¥Æ¥£¥Ï¥É¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ê¡¼¥°Àï¤Ç4»î¹çÏ¢Â³2¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£¡ØOpta¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Û¡¼¥àÀï¤Ë¤ª¤¤¤Æ4»î¹ç°Ê¾åÏ¢Â³¤·¤Æ2¥´¡¼¥ë°Ê¾å¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ï²áµî¤Ë2¿Í¤·¤«¤ª¤é¤º¡¢¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Ï»Ë¾å3¿ÍÌÜ¤ÎµÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²áµî¤Ë¤³¤ÎµÏ¿¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤Î¤Ï1995¡Ý96¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸µ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥ÉÂåÉ½FW¥í¥Ó¡¼¡¦¥Õ¥¡¥¦¥é¡¼»á¤È2013¡Ý14¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ë¥¤¥¹¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹¡Ê¸½¡§¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¦¥Þ¥¤¥¢¥ß¡Ë¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Åö»þ¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¢¥ì¥¹¤Ï¡¢ËÜµòÃÏ¡Ø¥¢¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ù¤Ë¤Æ5»î¹çÏ¢Â³¤Ç2¥´¡¼¥ë°Ê¾å¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ï¡¼¥é¥ó¥É¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè11Àá¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ëÀï¤Ç2¥´¡¼¥ë°Ê¾å¤ò·è¤á¤ì¤Ð¡¢¥¹¥¢¥ì¥¹¤ÎµÏ¿¤ËÊÂ¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£