¡ÖÆüËÜ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤À¡×¥¢¥Õ¥ê¥«Áª¼ê¸¢¤Ç¼çÎÏÎ¥Ã¦¤Î¥×¥ì¥ß¥¢Ì¾Ìç¡¢ÆüËÜ¿Í¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤È¸½ÃÏÊóÆ»¡ªÀïÎÏÄã²¼¤Î´íµ¡¤Ç¡ÖÅú¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤ÎMFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤ÏÊ£¿ô¤Î¶¯¹ë¥¯¥é¥Ö¤«¤é¤Î´Ø¿´¤¬¼è¤êº»ÂÁ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤ÎÌ¾Ìç¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤â¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
¡¡¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎÀìÌç¥µ¥¤¥È¡ØTHE PEOPLES PERSON¡Ù¤Ï¡Öµ×ÊÝ·ú±Ñ¤Ï¡¢¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤ÇÁª¼ê¤¬Î¥Ã¦¤¹¤ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎÅú¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Ã¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£º£Åß¤Î³ÍÆÀ¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¥«¥á¥ë¡¼¥óÂåÉ½¤Î¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥à¥Ù¥¦¥â¤È¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ëÂåÉ½¤Î¥¢¥Þ¥È¡¦¥Ç¥£¥¢¥í¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«¿Í¥³¥ó¥Ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö£²¿Í¤ÎÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î±¦¥µ¥¤¥É¤Ï¤³¤³ºÇ¶á¡¢°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¡£¡Ö12·î¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Î¾Áª¼ê¤ÎÎ¥Ã¦¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÌäÂê¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡µ»ö¤Ï¡Ö¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤Ï¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ÉÔÂ¤Ë´Ù¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È·üÇ°¤ò¼¨¤·¡¢¡Öµ×ÊÝ¤¬¤½¤ÎÅú¤¨¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡ØFichajes¡Ù¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ç¥Ó¥ë¥º¤¬¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Îµ×ÊÝ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£µ×ÊÝ¤Ï¤³¤³¿ô¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Ð¥¹¥¯ÃÏÊý¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÎÌÜ¶ÌÁª¼ê¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¸½ºß¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÇäµÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ÎÆüËÜ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Î·ÀÌó¤Ë¤Ï6000Ëü¥æ¡¼¥í¤Î·ÀÌó²ò½ü¾ò¹à¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥½¥·¥¨¥À¤Ï¤½¤ì°Ê²¼¤Î¶â³Û¤Ç¤Î·ÀÌó¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¹½¤¨¤À¡×
¡ÖÊóÆ»¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¥ê¡¼¥°¤Ç20ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò¸Ø¤ë¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ë²Ã¤¨¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¢¥¨¥Ð¡¼¥È¥ó¤â´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ï3000Ëü¥æ¡¼¥íÁ°¸å¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡12·î21Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÁª¼ê¤Ï¡¢ºÇÂç£±¤«·îÄøÅÙ¤ÎÎ¥Ã¦¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤À¤±¤Ë¹â³Û¤Ê°ÜÀÒ¶â¤ò»ÙÊ§¤¦¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¤¬¡¢¸µ¡¹¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤ò¶¯²½¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
