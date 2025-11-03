◇MLBワールドシリーズ第7戦 ドジャース5-4ブルージェイズ(日本時間2日、ロジャース・センター)

勝てば世界一が決まる第7戦で終盤までリードしていたブルージェイズでしたがドジャースに逆転を許し、32年ぶりの世界一とはなりませんでした。

試合後、シュナイダー監督は「難しいですね。試合後に今年最初のチームミーティングを行いました。振り返ることがたくさんあります。7試合のうち2試合は延長戦になりました。私たちは素晴らしい野球をしたと思いますし、選手たちのことを思うと、感情がこみ上げます」と心境を明かしました。

続けて「私は彼ら全員、そして組織全体を本当に誇りに思っています。今の私の心境はそんな感じです。私たちはここで新しい期待と新しい基準を設定し、多くの努力と団結をもってそれを成し遂げました」と話し、チームの健闘をたたえました。

今季初めて行ったチームミーティングについては、「ありがとうと言いました。多分10回くらいありがとうと言ったと思います。それが主なメッセージでした。もちろんまた全員と話すつもりですが、とにかくありがとうと言いました。また、今私たちがこういう気持ちになっていることを申し訳なく思います。そして、このグループは決して忘れることはありません。彼ら一人ひとりが私の心の中に刻まれています」と感謝の気持ちにあふれた内容だったことを明かしました。