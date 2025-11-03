◇MLBワールドシリーズ第7戦 ドジャース5-4ブルージェイズ(日本時間2日、ロジャース・センター)

ドジャースがブルージェイズを4勝3敗でやぶり、ワールドシリーズ連覇を達成。同シリーズ3勝と圧倒的な成績を見せた山本由伸投手をロバーツ監督が絶賛しました。

前日6回1失点で勝利に貢献した山本投手は、この日も9回1アウト1、2塁の場面でリリーフ登板。最初の打者を死球で満塁としましたが、後続を打ち取り無失点でピンチを切り抜けました。続く延長10回は三者凡退に抑えると、1点リードで迎えた延長11回は1アウト1、3塁のピンチを背負いましたが、併殺で熱戦に決着。魂の連投でチームのワールドシリーズ連覇に貢献しました。

この日の戦いを振り返り、ロバーツ監督は「今日のヨシ(山本由伸投手)のパフォーマンスは、現代野球では前例のないものです」とコメント。「本当に常識外れですね。精神面、完璧なフォーム、そして揺るがない意志。この3つがすべてそろっている。僕はあのような投手を見たことがありません」と、山本投手のすごさを力説しました。

さらに「彼を全面的に信頼していますし、彼のおかげで僕はいい監督になれました」と、山本投手への信頼をあらわにしました。

山本投手は第2戦を9回1失点で完投勝利、第6戦を6回1失点、そして中0日での最終第7戦で2回2/3を無失点。ワールドシリーズ3勝の歴史的活躍をみせました。山本投手の連投について、ロバーツ監督は「彼は体全体をとても効率的に使うんです。腕だけじゃなく、全身がエンジンのように連動している。だから無理がないんですよ」と語りました。