timeleszが豚まんを巡って即席ゲームでバトル！今夜放送の『timeleszファミリア』でイチかバチかの心理戦が展開

timeleszの日本テレビ系での初レギュラー冠番組『timeleszファミリア』。11月3日の放送では新企画「タイムレスハウス」を放送。都内某所に借りた秘密基地「タイムレスハウス」での、「8人の日常のちょっとした遊び」を届ける企画がスタートする。

■551の豚まんをかけたバトルで、イチかバチかの心理戦を展開！

この「タイムレスハウス」は、timeleszの8人が集結して「ロマンあふれる」ちょっぴりおバカな挑戦をするロマン追求バラエティーで、「ドラマの世界観」と「素のバラエティー」の要素が融合した新しいスタイルの企画となる。

メンバーたちが集まってたわいもない会話や遊びを楽しむなか、突然チャイムが鳴り響き、お笑い芸人の屋敷裕政（ニューヨーク）がサプライズ登場。屋敷が差し入れたのは、大阪土産の超定番・551の豚まん。しかし8人に対して豚まんは7個しかなく、1個足りない事態に。そこで、豚まんの行方をかけて即席ゲーム「豚まん争奪！551ブラックジャック」が始まる。

そのルールは至ってシンプル。カラオケに登録されているアーティストの曲数を予想し、合計で「551曲」に近づけたチームの勝利。ただし、551曲を超えたら「ドボン」で即敗退という、まさにイチかバチかの心理戦だ。

篠塚大輝の提案で、メンバーは「チームBIG」と「チームSMALL」に身長順で分かれることに。しかし、ここでも原嘉孝と橋本将生の間で身長を巡る熾烈な争いが発生。ギリギリの身長差にプライドをかけた戦いが繰り広げられる。

人気のアーティストの名前をあげ、一進一退の攻防が続くなか、佐藤勝利が「もっといくと思った」と悔しがる場面も。さらに「チームBIG」の寺西拓人が選んだ人気アーティストの曲数予想で大ピンチに。絶体絶命の寺西は「渾身のある芸」を披露し、爆笑の渦に!?

果たして、勝利を掴み熱々の豚まんにありつけるのはどちらのチームか？そして最後まで豚まんが食べられない“あのメンバー”の運命は…!?予測不能な展開とメンバーの素のリアクションが満載の30分を、ぜひお見逃しなく。

■番組情報

日本テレビ『timeleszファミリア』

11/03（月・祝）24:34～24:59

MC：timelesz

ゲスト：屋敷裕政（ニューヨーク）

