◇ムロオ関西大学ラグビー第5節（2025年11月2日 京都・宝が池公園球技場）

2試合が行われ、天理大と京産大が開幕5連勝で3位以内が確定し、大学選手権出場を決めた。天理大は関学大を41―0で完封し、リーグ連覇へ前進。関学大は今季初黒星を喫した。王座奪回を狙う京産大は近大を47―26で退けた。

天理大が関学大との全勝対決を制し、開幕5連勝を飾った。前後半で計7トライと攻守で圧倒。関学大の相次ぐラインアウトのミスにも助けられたとはいえ、今季2度目の完封勝利に期待は膨らむ。SO上ノ坊主将は「（今日は）ディフェンスにフォーカスしてきて、シャットアウトできた」と胸を張った。

部員2人が大麻所持など麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたことによる自粛期間があったため、全体練習を再開したのは8月1日から。夏の菅平合宿では連係面などに不安を抱えていたが、少しずつ状態を上げてきた。「とりあえず3位以内を確定できてホッとしている」と小松節夫監督。自分たちを「チャレンジャー」と位置づけ、残り2試合もひたむきに戦う。 （西海 康平）