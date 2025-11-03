「天皇賞（秋）・Ｇ１」（２日、東京）

やはり、この男には逆らえないのか。秋の盾を射抜いたのは、絶好調ルメールに導かれた１番人気のマスカレードボール。直線半ばで堂々と抜け出し、２２年イクイノックス以来、史上６頭目の３歳馬Ｖを成し遂げた。ルメールは秋華賞（エンブロイダリー）、菊花賞（エネルジコ）に続くＧ１・３連勝。加えて、天皇賞・秋は直近８年で６勝目となった。２着は同じ３歳馬の３番人気ミュージアムマイル、３着には８番人気のジャスティンパレスが入った。

３番人気ミュージアムマイルは２着。初対戦となった古馬を相手に皐月賞馬の実力を示したものの、過去１勝１敗だった同世代のマスカレードボールにはわずかに届かず無念さが残る結果となった。

道中はマスカレードボールの直後のポジション。直線ではクイーンズウォークの内に入ったマスカレードに対して、大外に持ち出してゴーサイン。懸命に前を追った。しかし、上がり３Ｆ３２秒３という瞬発力を駆使しても、差し切るまでには至らなかった。昨年末の朝日杯ＦＳ以来のコンビとなったＣ・デムーロは「切れるというより、じりじり加速する感じだったが、直線はいい脚を使ってくれた」と振り返った。

高柳大師は「思ったより後ろの位置取りになった。ペースが遅かったのもあって、あの位置では苦しかった。最後はしっかり脚を使ってくれたが…」と０秒１差の惜敗に肩を落とした。それでも、左回りで初の連対を果たし「左回りも府中の直線も問題なかった」とトレーナーは前を向いた。年内のプランは未定だが、この悔しさは必ず晴らしてみせる。