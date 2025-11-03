最高の刺激を力に変える。日本ハム・伊藤大海投手が本拠地・エスコンフィールドでの秋季キャンプ3日目に参加。練習後のベンチ裏でドジャースが連覇を果たしたワールドシリーズ第7戦を観戦した。

23年WBCで世界一の歓喜を味わった大谷、山本、佐々木の3人が大活躍。特に山本はこの日の9回1死一、二塁から連投で救援し、2回2/3を1安打無失点で勝利投手となり、伝説的な一戦に「（連投しても）パフォーマンスが変わらないのは凄い。改めて彼の凄さを見た気がするし、積み重ねが大きなものになってくるんだなと感じる。見習うものはたくさんあるなと思います。僕は（連投は）タイプ的に無理です」と胸を熱くした。

さらに、今季途中から二刀流を再開した大谷は、シーズンで投手では14先発で復活の1勝を挙げ、打者では2年連続50本塁打となる55発をマーク。ワールドシリーズでも3本塁打を放ち、この日も先発を務めて勝利に導いた。誰もが驚がくする二刀流での活躍に「試合に出続けながらリハビリを踏んで、先発で投げているのがまず考えられない。投手だけやってても結構、大変なので。ちょっとスケールが違い過ぎて、同じ人間とは思えない強さ」と目を丸くした。

今季はエースとして14勝＆195奪三振で投手2冠に輝き、自身初の念願だった沢村賞にも輝いたエースでさえ、大谷の姿は異次元に映る。大谷、山本、佐々木の3人とは、来年3月に開催されるWBCで再び共闘する可能性もあり「もし選ばれたら、しっかり自分ならではの武器で勝負していけるように準備していく」。それでも、最も大事なものは日本ハムを悲願のリーグ優勝に導くこと。怪物たちの躍動を目に焼き付け、来季は自らが歓喜の中心に立つ。（田中 健人）