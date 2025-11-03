「天皇賞（秋）・Ｇ１」（２日、東京）

やはり、この男には逆らえないのか。秋の盾を射抜いたのは、絶好調ルメールに導かれた１番人気のマスカレードボール。直線半ばで堂々と抜け出し、２２年イクイノックス以来、史上６頭目の３歳馬Ｖを成し遂げた。ルメールは秋華賞（エンブロイダリー）、菊花賞（エネルジコ）に続くＧ１・３連勝。加えて、天皇賞・秋は直近８年で６勝目となった。２着は同じ３歳馬の３番人気ミュージアムマイル、３着には８番人気のジャスティンパレスが入った。

◇ ◇

今のルメールには逆らえないですね。Ｇ１・３連勝。すごいね。直線もうまく我慢して。展開もペースも読めるんだろうね。直線も外を回り過ぎるわけでもないし、全体が見えている。

レース前はマスカレードボール、ミュージアムマイル、メイショウタバル、そして穴でシランケドに注目していましたが、３歳馬はやっぱり強い。上がりでヨーイドンの競馬。メイショウタバルの豊くんも自分でペースをつくっているけど、その分、他も早めに来るから。３着はあるかと思ったけど、東京は直線も長いし、逃げ切るのは難しい。ジャスティンパレスもよく走ったね。どこで走るのか、つかみどころがない（笑）。

いい脚を使ったのが４着のシランケド。ずっと最後方で、上位２頭の上がり３Ｆが３２秒３に対し、この馬は外を回って３１秒７。牝馬だけど、すごいよね。

東京二千は紛れがない。上位の着差はわずかだし、みんな力を出し切った感じ。上位馬はジャパンＣに行くのでしょうか。楽しみです。（元ＪＲＡ調教師）