◇高校野球秋季近畿大会準決勝 神戸国際大付7―1大阪桐蔭（2025年11月2日 さとやくスタジアム）

秋季近畿大会は準決勝2試合が行われ、神戸国際大付（兵庫）は大阪桐蔭（大阪）を7―1で下し、2016年以来9年ぶりの決勝に進んだ。「5番・左翼」で背番号17の石原悠資郎（ゆうじろう）外野手（2年）が初回2死一、二塁で決勝打となる先制2点打を放って貢献した。智弁学園（奈良）は滋賀学園（滋賀）を7―3で破った。

昭和の大スターのごとく主役を演じた。初回2死一、二塁とドラマの幕開け早々に見せ場が訪れると、「5番・レフト、いしはらゆうじろうくん」と出番を告げられた。石原悠資郎は、自身のリサイタルかのように堂々と打席へ。7球目の直球を振り切って左中間を破る先制二塁打を放ち、二塁ベース上でガッツポーズを決めた。

「強い相手だったけど、力負けはしないと思っていました」

俳優の石原裕次郎さんが名前の由来。母方の祖父が「石原姓になるなら、孫の名前は“裕次郎”だ」と読みを同じにした。1メートル78、110キロの巨漢には、テレビドラマ「太陽にほえろ！」の「ボス」のような風格さえ漂う。高校通算9本塁打で、背筋などを鍛えるデッドリフトはチームトップの210キロを持ち上げる。「パワーに自信がある」と、2試合ぶりの出場で5番抜てきに応えた。

好きな野球選手は巨人・岡本で、好きな俳優は石原裕次郎さん。石原さんの歌う「嵐を呼ぶ男」を試合前に聞いて気持ちを高めることも。打撃用手袋に「嵐を呼ぶ男」と刺しゅうを入れていたこともある。大阪桐蔭撃破に導く決勝打に「今日は嵐を呼べたかな」と笑顔を見せた。

8回には死球で出塁。自身の代走として出場したのは、裕次郎さんの兄・慎太郎さんと“2文字違い”の石原慎詞（2年）だった。神戸の「石原軍団」が09年以来16年ぶりの神宮切符に王手をかけた。 （河合 洋介）

◇石原 悠資郎（いしはら・ゆうじろう）2008年（平20）5月10日生まれ、岡山市出身の17歳。小1から相生・港クラブで野球を始め、中学では東岡山ボーイズに所属。神戸国際大付では1年秋からベンチ入りし、今秋は近畿大会から背番号17。1メートル78、110キロ。右投げ右打ち。

≪2年ぶり優勝を逃す≫大阪桐蔭は8安打で1得点に終わり、2年ぶりの優勝を逃した。同校OBの西武・中村剛の長男である勇斗（1年）は、8回から三塁守備に就いて近畿大会初出場を果たした。「ほぼ出場できずに実力不足を感じた」。今秋は背番号14で初のベンチ入りを果たしたが、出場機会は大阪大会での代打1打席と今回の計2試合。練習試合では通算3本塁打を放っている中、「全体的にレベルアップしないといけない」と課題を持ち帰った。