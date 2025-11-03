「天皇賞（秋）・Ｇ１」（２日、東京）

やはり、この男には逆らえないのか。秋の盾を射抜いたのは、絶好調ルメールに導かれた１番人気のマスカレードボール。直線半ばで堂々と抜け出し、２２年イクイノックス以来、史上６頭目の３歳馬Ｖを成し遂げた。

生産者の社台ファームは、１４年スピルバーグ以来の勝利で通算７勝目。馬主の社台レースホースは９６年バブルガムフェロー以来、２９年ぶりの通算３勝目となった。社台ファームの吉田照哉代表は「ダービーは届かなくて悔しい思いをしたので、雪辱できてうれしい」と破顔一笑。今後については「無事ならジャパンＣへ行きたいと思っています。ルメールさんも『乗る』と言ってくれたし、改めてこの馬を見直してくれたんじゃないですか」と語った。

さらにＢＣクラシックをフォーエバーヤングが制したことにも触れ、「日本の馬がアメリカでも勝ったし、この馬にもそういうクラスで戦える存在になってほしい」とさらなる飛躍を期待。さらに「（ダービーでは）クロワデュノールには負けていますから、いずれ対決して決着をつけたいですね」と、同期のライバルとの再戦にも意欲を見せていた。