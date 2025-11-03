¡Ú£Ä£Å£Å£Ð¡Ûµíµ×°¼ÂÀÏº¡Ö¤â¤¦°ì²ó¡¢RIZIN¤Ë¥×¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡× »î¹çÁ°¤ËÈ¯Ç®¤â58ÉÃ¤Ç²÷¾¡¡ª
¡¡ºÆ½Ð·â¤Ê¤ë¤«¡£Áí¹ç³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ä£Å£Å£Ð£±£²£¸¡¡£É£Í£Ð£Á£Ã£Ô¡×¡Ê£²Æü¡¢Åìµþ¡¦¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¡¢µíµ×°¼ÂÀÏº¡Ê£³£°¡Ë¤¬ÄØÈôÄ»¡Ê£²£¹¡Ë¤Ë¤ï¤º¤«£±¥é¥¦¥ó¥É¡Ê£Ò¡Ë£µ£¸ÉÃ¤Ç°ìËÜ¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡µíµ×¤Ï¸µ£Ò£É£Ú£É£Î¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦¼Ô¤Î¼ÂÎÏ¼Ô¡££µ·î¤Ë¸ÅÁã¤Î£Ä£Å£Å£Ð¤Ë£³Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë»²Àï¤·¤¿¤¬¡¢£Ä£Å£Å£Ð¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦Ê¡ÅÄÎ¶×½¡Ê£³£³¡Ë¤ËÈ½ÄêÉé¤±¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥Õ¥§¥¶¡¼µé¤ÇÄØ¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£±£Ò¤«¤éµíµ×¤¬ÌÔ¹¶¡£³«»ÏÁá¡¹¤Ë¥Æ¡¼¥¯¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¤¡¢¥ô¥©¥ó¥Õ¥ë¡¼¥Á¥ç¡¼¥¯¡ÊÊÑ·¿¸ª¸Ç¤á¡Ë¤ò·è¤á¤Æà½Ö»¦á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿µíµ×¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¿ÈÆâ¥Í¥¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Æü¡¢Ä«µ¯¤¤ÆÃë¤°¤é¤¤¤Ë·ë¹½¡¢Ç®¤¬½Ð¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ä¡£º£²ó¤Á¤ç¤Ã¤È¸·¤·¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡£»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ë¡Ø¤ªÁ°¡¢¤½¤Î´é¤¸¤ãÉé¤±¤ë¤¾¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤Çµ¤¹ç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¾¡¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î¹ðÇò¤ò¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£¹·î¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¥£´£¸¡×¤Çº´Æ£¾¸÷¤ËÈ½Äê¤ÇÇÔ¤ì¤Æ°Ê¹ß¡¢Æ±ÃÄÂÎ¤Ë¤Ï½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Àã¿«¤ËÇ³¤¨¤ëµíµ×¤Ï¡Ö¡Ê£Ä£Å£Å£ÐÂåÉ½¤Î¡Ëº´Çì¡ÊÈË¡Ë¤µ¤ó¡¢ËÍ¤Î¤³¤È¤ò¤â¤¦°ì²ó¡¢£Ò£É£Ú£É£Î¤Ë¥×¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Á¤ã¤ó¤È¼Ú¤ê¤òÊÖ¤·¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È¡¢£Ò£É£Ú£É£ÎÉüµ¢¤òÇ®Ë¾¤·¤¿¡£
¡¡¸µ²¦¼Ô¤Î´ê¤¤¤ÏÆÏ¤¯¤Î¤«¡£