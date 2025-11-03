¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÛµªÊ¿Íü²Ö¡õÀ¾»³¿¿¸ê¡¡¥ß¥é¥Î¸ÞÎØ¾ÃÌÇ¡Ä12·îÁ´ÆüËÜ¤Ø¤¿¤®¤ë»×¤¤¡Ö¥Ö¥Á¤«¤Þ¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×
¡¡¼¡¤Ê¤ëÉñÂæ¤Ç¥ê¥Ù¥ó¥¸¤À¡£¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ÎÀ¾ÆüËÜÁª¼ê¸¢·óÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹Í½Áª²ñ£²ÆüÌÜ¡Ê£²Æü¡¢¼¢²ì¡¦ÌÚ²¼¥«¥ó¥»¡¼¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¡¢¥Õ¥ê¡¼¥À¥ó¥¹¡Ê£Æ£Ä¡Ë¤ÇµªÊ¿Íü²Ö¡Ê¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë¡¢À¾»³¿¿¸ê¡Ê¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ð¥¤¥ª¡ËÁÈ¤Ï£·£·¡¦£±£³ÅÀ¡¢¹ç·×£±£³£¶¡¦£·£´ÅÀ¤Ç£³°Ì¡££²£°£²£¶Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Î²ÄÇ½À¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤â¤ËÁ°¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤ò½ª¤¨¤¿à¤ê¤«¤·¤óá¤ÎÉ½¾ð¤Ï¡¢²ù¤·¤µ¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ï¥ê¥Õ¥È¤Ê¤É¤Ç¥ß¥¹¤¬½Ð¤ÆÆÀÅÀ¤ò¿¤Ð¤»¤º¡¢¼«¸ÊºÎÅÀ¤Ï¡Ö£µ£°ÅÀ¡×¡£±éµ»¸å¤ÎµªÊ¿¤Ï¡ÖÎý½¬¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£¥³¥ó¥Ü¤Ï£±£°£°²ó¤ä¤Ã¤¿¤é£¹£¹²ó¤°¤é¤¤¤Ç¤¤¿¤Î¤Ë¡×¡¢À¾»³¤â¡Ö¤¤¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤·¡¢¤â¤Ã¤È¤Ç¤¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡Ì´ÉñÂæ¤Ø¤ÎÀÚÉä¤ÏÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÉÔÊÑ¡£Íè½µ¤Ë¤ÏµòÅÀ¤Î¥«¥Ê¥À¤ËÌá¤ê¡¢Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê£±£²·î¡¢Åìµþ¡Ë¤ÎÄ¾Á°¤Þ¤Ç±éµ»¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤ë¹½¤¨¤À¡£À¾»³¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¥Ö¥Á¤«¤Þ¤·¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£µªÊ¿¤Ï¡Ö¥ß¥¹¤¬µö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¹â¤ÎÁ¥½Ð¤È¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢À¾»³¤Ï¡Ö¤³¤³¤ÇÁ´Éô¤¬½ª¤ï¤ë¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤³¤³¤«¤é¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£°ì¤Ä¤º¤Ä³¬ÃÊ¤ò¾å¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¯¡£µªÊ¿¤â¡ÖÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤¯¤Þ¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÎý½¬¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¡¢£³£°Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤·¤Ã¤«¤êÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤¿¤¤¡×¤È¡¢£³£°Ç¯¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¢¥ë¥×¥¹ÃÏÊý¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¸ÞÎØ¤Ø°ÕÍß¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
à¤ê¤«¤·¤óá¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢¤Þ¤À½ø¾Ï¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£