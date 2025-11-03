À¤³¦°ì¸å¡¢°úÂà¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤¬¡Ö·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡×¡¡ÉñÂæÎ¢¤Ç»£¤é¤ì¤¿ÂçÃ«¤È¤Î1Ëç¤ËÊÆ¥Õ¥¡¥ó´¶·ã
¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï1Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö2Æü¡Ë¡¢¥«¥Ê¥À¡¦¥È¥í¥ó¥È¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÂè7Àï¤Ë5-4¤Ç¾¡Íø¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£9·î¤Ëº£µ¨¸Â¤ê¤Ç¤Î°úÂà¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¥¯¥ì¥¤¥È¥ó¡¦¥«¡¼¥·¥ç¡¼Åê¼ê¤¬¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤È´¿´î¤ÎÈþ¼ò¤Ë¿ì¤¤¤·¤ì¤¿1Ëç¤Ë¡¢ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¿´²¹¤Þ¤ë¤ï¡×¤È´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Í¥¾¡¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¤Î¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¡£¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï¾åÈ¾¿ÈÍç¤ÇË¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤ê¡¢ÌÜ¤òºÙ¤á¤Æ¾Ð´é¡£ÂçÃ«¤ÏÍ¥¾¡T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¸ª¤òÁÈ¤ß¡¢2¿Í¤È¤â¤Ó¤·¤çÇ¨¤ì¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¤â´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖESPN¡×¸ø¼°X¤¬¼ÂºÝ¤Î²èÁü¤ò¸ø³«¡£Ê¸ÌÌ¤Ë¡Ö¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢½Ë²ì¤ò»Ï¤á¤è¤¦¡×¤Èµ¤·¤¿1Ëç¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¥Õ¥¡¥ó¤¬¡Ö¿À¡¹¤·¤¯¤Æ¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È´¶·ã¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤â´¶³´¿¼¤²¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö²¿¤È¤¤¤¦°úÂà¤Î»ÅÊý¤À¤í¤¦¡×
¡Ö¿´²¹¤Þ¤ë¤ï¡×
¡Ö·ù¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡×
¡ÖÅÁÀâÅª¤Ê¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤À¡×
¡ÖÍ¥¾¡¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤è¡×
¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¿¤Á¤À¡×
¡Ö1ÈÖ¡¦Åê¼ê·óDH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿ÂçÃ«¤Ï¡¢3²ó¤Ë3¥é¥ó¤òÈïÃÆ¤·¤Æ¹ßÈÄ¡£ÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï5ÂÇ¿ô2°ÂÂÇ¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¥«¡¼¥·¥ç¡¼¤Ï10·î27Æü¡ÊÆ±10·î28Æü¡Ë¤ÎÂè3Àï¤Ç¡¢±äÄ¹12²ó2»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ÇÅÐÈÄ¡£1/3²ó¤òÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë