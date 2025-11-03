◆卓球 全日本選手権カデットの部 第２日（２日、広島グリーンアリーナ）

１３歳以下女子シングルスで松島愛空（あいら、９）＝田阪卓研＝が小学４年生では唯一の１６強入りを果たした。４回戦で犬飼友菜（１２）＝姚ＪＴＣ＝に３―２で競り勝つなど、初戦の２回戦から３試合を勝利。愛空の姉で第１シードの松島美空（みく、１２）＝田阪卓研＝も順当に勝ち上がり、姉妹で５回戦に進んだ。３日は各年代のシングルス決勝までが行われる。

松島愛が試練を乗り越え、４回戦を突破した。これまで未勝利だった３歳上の犬飼にゲームカウント２―０、７―５から巻き返された。疲労が色濃く、涙もにじんだ第５ゲーム。６―６の場面でベンチの母・由美さんから「後悔しないように」と声が飛んだ。「最後楽しくできるように頑張ろうと思った」。気持ちを立て直し、無回転サーブを出すなど戦術転換もはまった。接戦を制して初の１６強。「めっちゃうれしい」と声を弾ませた。

身長１３２センチと小柄だが、多球練習などで鍛えた得意のフォアドライブの威力は抜群だ。７月の全農杯全日本選手権カブの部（小学４年以下）で初優勝するなど成長著しく、ともに勝ち上がった姉・美空も「努力しているし、カブで優勝してからめちゃくちゃ強くなっている」と証言する。

小４では男女でただ一人、最終日に残った。今大会の目標は８強。達成すれば、両親からご褒美で人気キャラクター「ラブブ」のグッズを箱ごと買ってもらえる約束をしている。「みんな強いけど頑張りたい」と意欲を燃やした。（林 直史）

〇…１３歳以下女子で大会最年少８歳の川口あさひ（偉関ＴＴＬ）が１勝を挙げた。初戦の２回戦で２歳上に３―０勝ち。３回戦で敗れたが「年上でも気にせず試合をしようと思った」と胸を張った。２７日から小学生以下の東アジアホープス大会に出場する。関係者によると、小３での代表入りは福原愛、伊藤美誠、張本智和、松島美空に次いで５人目。身長１３２センチの期待の星は「夢は五輪で金メダル」と掲げた。