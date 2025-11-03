◆秋季近畿地区大会▽準決勝 神戸国際大付７―１大阪桐蔭（２日・さとやくスタジアム）

来春センバツ（２０２６年３月１９日開幕）出場校選考の重要な参考資料となる秋季近畿大会は準決勝が行われ、神戸国際大付が大阪桐蔭に完勝し、９年ぶり４度目の決勝進出を決めた。昭和の大スターで俳優・歌手の石原裕次郎さんにちなんで名付けられた石原悠資郎（ゆうじろう）左翼手（２年）が先制打を放った。智弁学園は、滋賀学園を退け５年ぶり３度目の決勝進出。主将の角谷哲人捕手（２年）が３安打２打点と大暴れした。

持ち前のパワーで主役となった。初回２死一、二塁、神戸国際大付の石原が７球目を捉え、左中間へ先制の２点二塁打を運んだ。「スタメンで出るからには、ここというところで１本打ちたいと思っていた」。流れを呼び込む一打に、体重１１０キロのスラッガーは塁上で右拳を突き上げた。

母方の祖父が石原裕次郎さんの大ファン。娘が結婚して石原姓になり、「石原と言えばユウジロウだろう」と命名された。漢字は異なり「悠資郎」。悠は「悠々」、資は「資本を築く男に」と、それぞれ意味が込められている。大スターと同じ呼び名に、年上世代からは「いい名前だね」と言われることもある。自身も楽曲を聴くことがあり、お気に入りは「嵐を呼ぶ男」。試合前に流すだけではなく、バッティンググローブに刺しゅうを入れたこともあるという。この日の自身の活躍に、「（嵐を）呼べました」と照れ笑いで振り返った。

「打ち勝つところに引かれて」と同校に入学した。１２０キロに達したこともある体重と、２１０キロを持ち上げるデッドリフトはともにチームナンバーワン。今秋は腰を痛めて兵庫県大会のメンバーを外れたが、今大会は背番号１７を勝ち取った。この日は２試合ぶりのスタメン起用。大阪王者にも「力負けはしないと思っていた」と、ドンと構えて臨んだ。

中学時代はドジャースの山本由伸と同じ東岡山ボーイズに所属。大先輩は年末にチームを訪れることもあったという。ワールドシリーズＭＶＰに輝いた由伸先輩に続き、「勢いのまま神宮（大会出場）を決めたい」と石原。２００９年以来、１６年ぶり３度目の頂点へ、ユウジロウが決勝でも嵐を呼ぶ。（瀬川 楓花）

◆石原 悠資郎（いしはら・ゆうじろう）２００８年５月１０日、岡山市生まれ。１７歳。小学１年生から相生・港クラブで野球を始め、上道中では東岡山ボーイズに所属。神戸国際大付では１年秋からベンチ入り。１７８センチ、１１０キロ。右投右打。好きな選手は巨人の岡本和真。

◆石原 裕次郎（いしはら・ゆうじろう）１９３４年１２月２８日、神戸市生まれ。５６年、兄の慎太郎さんの芥川賞受賞作を原作にした日活映画「太陽の季節」で映画界入り。５７年に「嵐を呼ぶ男」でスーパースターの地位を不動のものに。歌手としても「嵐を呼ぶ男」「銀座の恋の物語」「夜霧よ今夜も有難う」など大ヒットを連発。６３年に「石原プロモーション」を設立し、映画「黒部の太陽」（６８年）などを製作。７６年「大都会」でテレビ制作に進出。「太陽にほえろ！」「西部警察」がヒット。８７年７月１７日、肝細胞がんのため、５２歳で死去。