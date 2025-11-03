◆第２３回大阪市長杯争奪関西地区大学選手権大会第２日 ▽敗者復活１回戦 立命大６―１大産大（２日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港）

１４日開幕の明治神宮大会の第２代表を懸けた敗者復活１回戦で、立命大（関西学生）の遠藤翔海（かける、４年）＝京都共栄学園＝が、９回１死まで完全投球し、１安打１失点で完投した。敗れた大産大（阪神大学）は敗退が決まった。第１代表の準決勝は、京産大（関西六大学）が奈良学園大（近畿学生）に快勝。由上（ゆかみ）慶（４年）＝関西大倉＝が８回無失点に抑え、先制打を含む２安打を放った。

痛恨の９８球目だった。立命大の遠藤は左翼線に打球が弾むと、うなだれた。「さすがにショックだった」。なおも１死三塁で二ゴロの間に失点したが、１安打８奪三振、無四球で１０６球の２８人斬り。「（勝ち続ければ）３連戦。投手を休ませてあげたい」。負ければ敗退の重圧をはねのけ、「ゴロアウト１つでも観客が沸く。変な感情」と完全試合に迫った緊張感を味わった。

来秋ドラフト候補の西野啓也捕手（３年）＝高知＝は、打たれた内角直球を「配球ミス」と猛省。代打のため、最後は変化球を要求するべきだったと悔いた。それでも、リーグ戦で封印していたツーシームとチェンジアップで１３のゴロアウトを稼ぎ、最速１４５キロ左腕の快投をアシストした。

遠藤は大学３年の直前に骨折で左肘を手術し、先発に定着したのは今年から。春に就任したＯＢで元ダイエー・田中総司コーチ（４８）の指導を受け、２５年は通算１３登板で７勝無敗。秋は１２季ぶりの優勝に導き、最優秀投手に輝いた。社会人野球入りが内定しており、「２年後は頑張りたい」と、２７年ドラフト戦線に照準を合わせた。（伊井 亮一）

★大産大・三枝優大捕手（完全試合を阻止）「１本出したかった。チームとしてもよかった」