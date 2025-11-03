◆関西大学ラグビーＡリーグ ▽第５節 京産大４７―２６近大（２日・京都市宝が池競技場）

京産大と天理大が勝ち、全国大学選手権出場を決めた。２季ぶりのリーグ優勝を目指す京産大は後半、近大に３連続トライ（２Ｇ）を奪われて同点とされた後、３連続トライ（３Ｇ）で突き放すなど地力を発揮。４７―２６で振り切った。昨季リーグ王者の天理大は、前半から関学大を圧倒。計７トライ（３Ｇ）で４１―０と大勝した。関西の全国切符残り１枚は関学大と近大が争う。

京産大が底力を発揮した。前半で１９点をリードしながら、後半は近大の勢いに押されて７分、１５分、２３分と立て続けにトライを献上。２４分のゴールキックで２６―２６と追いつかれた。“下克上”の雰囲気も漂う中、意地を見せたのは伝統のＦＷだ。２９分、怒とうのモールプッシュからロック石橋チューカ（３年）＝報徳学園＝が勝ち越しトライ。バックスも２トライし、３連発に３連発でやり返した。広瀬佳司監督（５２）は「同点で、ここから勝負だと思った。チームでまとまってスコアしてくれた」と選手らをたたえた。

京産大を奮い立たせたのは、優勝した天理大に最終節で敗れ、リーグ４連覇を逃した昨季の屈辱だ。主将のフランカー伊藤森心（もりし、４年）＝松山聖陵＝は「負けた先輩の分まで関西１位を取り戻す」と言い切る。同点とされたインゴールの中では「フィジカルバトルで負けるな」と試合前に掲げたテーマで鼓舞し、流れを引き戻した。

１３大会連続３９度目の全国切符を得たが、伊藤主将は「今は（全国大学）選手権のことは考えていない」と目の前の戦いに集中する。次節は３位の関学大戦（１６日・神戸ユニバー）で、最終節は“天王山”の天理大戦（３０日・花園）。まずは関西の覇権奪回へと突き進む。（田村 龍一）

●近大・神本健司監督（京産大に善戦及ばず）「大きく試合を考えると、前半の失点が響いた。選手たちはよくやってくれた」