◆学生３大駅伝第２戦 全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）

駒大が５時間６分５３秒で２年ぶりの頂点に立ち、歴代最多だった優勝回数を１７度に更新した。当日変更で入った５区の伊藤蒼唯（あおい、４年）が３５秒差の４位で受けたタスキを首位まで押し上げると、後半区間は独走。全員が区間５位以内で走る安定感と層の厚さを見せつけた。これで学生３大駅伝も最多３０冠目。第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）での３年ぶりのＶ奪回へ勢いに乗った。（曇り、１２・４度、湿度９３％、北北東の風０・２メートル＝スタート１０分前）

強い駒大が、伊勢路に帰ってきた。主将の山川拓馬（４年）は両手の人さし指を突き上げ、爽快な笑顔で２年ぶりの優勝ゴールテープを切った。胴上げで宙を舞った藤田敦史監督（４８）は「子どもたちが頑張ってくれた。監督としてうれしい限り」と誇らしげ。山川も「一人一人が自分の走りをしてくれた」と感謝した。全員が目標だった区間５位以内で走破。チーム力で勝利をつかみ取った。

戦略がはまった。５区は「つなぎ区間」と呼ばれるが、「昨年優勝の国学院大は５、６区で一気に上がった」と藤田監督は分析。今回、４年生エース格の伊藤を投入した。１位と３５秒差の４位でタスキを受けた伊藤は「行くしかない」と従来の記録を１７秒更新する区間新記録（３５分１秒）で首位に浮上。２位に５２秒差をつけて、次につないだ。６区からは独走態勢。大会ＭＶＰにも選ばれた伊藤は「価値ある区間賞」と胸を張った。

４年生が先頭に立った。学生３大駅伝の３冠を目指してスタートした今季。開幕戦の出雲駅伝（１０月１３日）で５位に沈んだ。早々に目標を打ち砕かれても、山川主将は「まだ（全日本と箱根で）２冠できる」と下は向かず、仲間に奮起を促した。今大会前はエントリーメンバー１６人全員が質の高い練習をこなし、普段のジョギングのペースも上がった。藤田監督は「出雲を負けたことで絆が深まった。優勝の要因の一つ」と言い切った。

箱根駅伝３年ぶり制覇へ、視界は良好だ。恥骨のけがで１０月から本格的な練習に着手したばかりのエース・佐藤圭汰（４年）は７区区間賞には届かなかったが、「（箱根で）悔しさを晴らす」と完全復活を宣言した。「考えた戦略と、学生たちが進めた流れがマッチした結果。非常に強い勝ち方ができた。箱根はチーム駒沢で一丸で戦っていく」と藤田監督。藤色のタスキはさらに強さを増し、新春の箱根路を彩る。（手島 莉子）

【Ｖメンバーの声】

１区・小山翔也（３年、区間４位）「今度は自分が優勝を決める走りがしたい」

２区・谷中晴（２年、区間３位）「理想的な展開で優勝できたことがうれしかった」

３区・帰山侑大（４年、区間３位）「初めて、自分が走った大会で優勝することができた」

４区・安原海晴（３年、区間５位）「後続の選手にカバーしていただいて感謝しかない。箱根で恩を返したい」

５区・伊藤蒼唯（４年、区間新記録の区間賞でＭＶＰ）「非常にうれしい。役割が果たせた」

６区・村上響（３年、区間２位）「守りに入らずに攻めの走りができた」

７区・佐藤圭汰（４年、区間３位）「優勝できたことは非常にうれしいが、個人の走りはまだまだ」

８区・山川拓馬（４年、区間３位）「チーム全体として今回も悔しさが出たことが、箱根へつながる」