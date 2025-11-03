◆第１７２回天皇賞・秋・Ｇ１（１１月２日、東京競馬場・芝２０００メートル、良）

第１７２回天皇賞・秋は２日、東京競馬場で行われ、日本ダービー２着から直行で臨んだ１番人気のマスカレードボールがＧ１初制覇。史上６頭目の３歳馬Ｖを果たした。クリストフ・ルメール騎手（４６）＝栗東・フリー＝は秋華賞（エンブロイダリー）、菊花賞（エネルジコ）に続く３週連続のＧ１勝利。２着には同じく３歳の皐月賞馬ミュージアムマイルが入った。

手綱から伝わってくる力強さに胸が高鳴った。マスカレードボールが残り２００メートル付近でギアを上げると、前の２頭を楽にパス。あとはそのままゴールするだけだった。ウィニングランで何度もガッツポーズをつくったルメールは「すごかったです。イクイノックスとちょっと同じフィーリングでした。彼も若い時はエンジンがかかるのにちょっと時間がかかったけど、フルパワーの時はすごくいい脚」。同じくダービー２着から直行で古馬を撃破し世界ランク１位まで上りつめた名馬の記憶を思い起こして大喜びした。

無双状態の名手に迷いはなかった。ゲートを五分に出て中団の位置を取りに行くと、２番人気のタスティエーラをマークしてそつのないレース運び。初コンビでも息の合った走りで勝利に導いた。鞍上は「ダービーの時は（直線で）じわじわでしたけど、２０００メートルでいい瞬発力がありました」と切れ味を絶賛。秋華賞から３週連続Ｇ１制覇を飾り、この土日は計１０勝の大暴れだった。

馬場入りを嫌がるなど気難しさが課題だったが、３歳秋を迎えて成長した。「小学生から中学、高校生になったくらいで、まだ成人にはなっていないが、春と比べて扱いやすくなっているのが最後の伸び脚につながっている」と手塚久調教師。なるべくストレスを与えず気分良く調教できるように、試行錯誤してきた成果も実を結んだ。

今後について社台サラブレッドクラブの吉田照哉代表が「次は無事ならジャパンＣ（３０日、東京）へ行きたいと思っています」と言えば、トレーナーも「想像できないくらい強くなる可能性があるのかな」と期待を膨らませた。偉大な父ドゥラメンテのラストクロップが、新たな伝説を築き上げていく。（坂本 達洋）

◆マスカレードボール 父ドゥラメンテ、母マスクオフ（父ディープインパクト）。美浦・手塚貴久厩舎所属の牡３歳。北海道千歳市・社台ファームの生産。通算７戦４勝。総獲得賞金は５億５０６１万円。主な勝ち鞍は２５年共同通信杯。馬主は（有）社台レースホース。