timelesz、“秘密基地”でオリジナルの豚まん争奪戦 メンバーが素を見せる
8人組グループ・timeleszの日本テレビ系冠番組『timeleszファミリア』（毎週月曜 深0：29〜深0：54※今回のみ深0：34〜0：59）が、きょう3日深夜に放送される。
【番組カット】背の順でチーム分け！背中を合わせるtimelesz
今回は新企画「タイムレスハウス」。都内に借りた秘密基地「タイムレスハウス」での「8人の日常のちょっとした遊び」を届ける企画となる。timeleszが集結し、ロマンあふれるちょっぴりおバカな挑戦をするロマン追求バラエティー。ドラマの世界観と素のバラエティーの要素が融合した新しいスタイルで送る。
メンバーたちが集まり、たわいもない会話や遊びを楽しむ中、突然チャイムが鳴り響き、お笑い芸人の屋敷裕政（ニューヨーク）がサプライズ登場する。屋敷が差し入れたのは、大阪土産の超定番「551の豚まん」。しかし、8人に対して豚まんは7個しかなく、1個足りない事態に。豚まんの行方をかけて、即席ゲーム「豚まん争奪！551ブラックジャック」が始まる。
ルールは至ってシンプル。カラオケに登録されているアーティストの曲数を予想し、合計で551曲に近づけたチームの勝利となる。ただし、551曲を超えたら「ドボン」で即敗退という、イチかバチかの心理戦となる。
篠塚大輝の提案で、メンバーは「チームBIG」と「チームSMALL」に身長順で分かれることに。しかし、ここでも原嘉孝と橋本将生の間で身長を巡る熾烈な争いが発生する。ギリギリの身長差にプライドをかけた戦いが繰り広げられる。
人気のアーティストの名前をあげ、一進一退の攻防が続く中、佐藤勝利が「もっといくと思った」と悔しがる場面も。さらに「チームBIG」の寺西拓人が選んだ人気アーティストの曲数予想で大ピンチに。絶体絶命の寺西は、渾身の“ある芸”を披露し、爆笑の渦に。果たして、勝利をつかみ、熱々の豚まんにありつけるのはどちらのチームか。
そして、最後まで豚まんが食べられない“あのメンバー”の運命は。予測不能な展開とメンバーの素のリアクションが満載の30分となる。
【番組カット】背の順でチーム分け！背中を合わせるtimelesz
今回は新企画「タイムレスハウス」。都内に借りた秘密基地「タイムレスハウス」での「8人の日常のちょっとした遊び」を届ける企画となる。timeleszが集結し、ロマンあふれるちょっぴりおバカな挑戦をするロマン追求バラエティー。ドラマの世界観と素のバラエティーの要素が融合した新しいスタイルで送る。
ルールは至ってシンプル。カラオケに登録されているアーティストの曲数を予想し、合計で551曲に近づけたチームの勝利となる。ただし、551曲を超えたら「ドボン」で即敗退という、イチかバチかの心理戦となる。
篠塚大輝の提案で、メンバーは「チームBIG」と「チームSMALL」に身長順で分かれることに。しかし、ここでも原嘉孝と橋本将生の間で身長を巡る熾烈な争いが発生する。ギリギリの身長差にプライドをかけた戦いが繰り広げられる。
人気のアーティストの名前をあげ、一進一退の攻防が続く中、佐藤勝利が「もっといくと思った」と悔しがる場面も。さらに「チームBIG」の寺西拓人が選んだ人気アーティストの曲数予想で大ピンチに。絶体絶命の寺西は、渾身の“ある芸”を披露し、爆笑の渦に。果たして、勝利をつかみ、熱々の豚まんにありつけるのはどちらのチームか。
そして、最後まで豚まんが食べられない“あのメンバー”の運命は。予測不能な展開とメンバーの素のリアクションが満載の30分となる。