レースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの花乃衣美優（25）が2日、自身のインスタグラムやX（旧ツイッター）を更新。自動車レース「スーパーGT第8戦茂木大会」での様子を投稿した。

「遂に今シーズンのSUPERGTが終了しました！ 私にとってのSUPERGTレースアンバサダーの活動も本日の活動をもって卒業です」と報告した。今季限りでの卒業を公言してきたが「SUPERGT」は最後となり、所属するレーシングチーム「D'station Racing」のアイドルユニット「フレッシュエンジェルズ」のパフォーマンスもラスト。「SUPER耐久の最終戦が再来週なので、まだレースアンバサダー引退という実感が湧いていなかった私ですが、フレエンのライブ途中、サプライズでファンの方々から花束を頂き、まさかの5年間務めさせて頂いたチーム全ての横断幕までサプライズで掲げてくださり、、、さくらさんから頂いた有難いコメントには涙が止まりませんでした 再来週まで涙は取っておくつもりだったのですが、大学四年生からずっと続けたレースアンバサダー。こんなにも長く続けるとは思っていなかったし、こんなにも多くのファンの方から応援して頂けるとも思っていなかったからこそ、色々な気持ちが蘇り涙が止まりませんでした！」とマイクを握って涙する写真もアップ。最後に「再来週のSUPER耐久富士戦で完全に引退となりますが、最後までフレッシュエンジェルズとして駆け抜けます！よろしくお願いいたします」と記した。

また、「久々の冬コスコート」と緑を基調とした、温かい白の素材が使用された上着にミニスカートをコーディネートしたコスチューム姿も披露した。

ファンやフォロワーからも「超カワイイ」「めっちゃ綺麗」「横顔が本当に美しい」「可愛くて綺麗な瞳」「魅力満載」「冬コスコートもかわいい」「みゆしゃん推しはやめません」などのコメントが寄せられた。

花乃衣は大阪府出身で、大学在学中にモデル活動を開始した。20年に「Beauty Model Contest」準グランプリ受賞。21年には自動車レースのレースクイーンデビューし、オートレースのイメージガール、格闘技のリングガールなども務めてきた。「日本レースクイーン大賞2023」で実行委員会特別賞と冠スポンサーのメディバンネップリ賞をダブル受賞した。医療系の大学を卒業後、国家資格も取得している。愛称は「みゆしゃん」「のい」。SNSではレースアンバサダーの様子や、プライベートのファッションなども投稿している。現在は自動車レースチーム「D'station Racing」でレースアンバサダーを務めており、同チームのアイドルユニット「フレッシュエンジェルズ」でも活躍しているが、今季限りでの卒業する。