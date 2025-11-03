

退職代行サービスの使用したことがある田中さん（仮名）（写真：筆者撮影）

【写真】ハキハキと退職代行のインタビューに応じる田中さん

労働基準監督署や警察署に相談して安全を確保

田中さんの就業環境は育児休業を終えた後に悪化した。社長から好意を寄せられるようになり、それを断ると会議室で「「命令に逆らいません」という主旨の念書にサインを求められた。

「このままではまずい」と思った田中さんは労働基準監督署へ電話をかけた。すると相談に適した部署を紹介してもらったため、改めて連絡。その日にあったことを説明した。

「小さな企業なので内部通報の制度もありませんし、ひとりで抱え込むこともできませんでした。担当してくれた方に相談したら『パワハラですね。記録に残します』と言ってくださって。ホッとしました」

ひとまず安心したものの、根本的な解決には至らない。「自分で解決するしかない」と思った田中さんは外回りの営業時間を活用して退職する方法を探っていく。ある日は日本司法支援センター（法テラス）に無料の相談を受けに行き、ある日は安全を確保するために警察署に赴いた。警察署では親身に対応してもらえたことで安心感を抱いた。

「オフィスと家があまり離れていなかったんですよね。個人情報を会社に渡していますし、本当に怖くて。担当した警察署の方は『パトロールを強化するので何かあったら電話してください』と言ってくれました。うれしかったです」

しかし、体調は次第に悪化していく。ムカムカするような吐き気やゾクっとする寒気を感じるようになり、内科へ通院。ストレス性の症状と診断された。



ハキハキとインタビューに応じる田中さん（写真：筆者撮影）

ひとりでは抱え込めなかったときに退職代行に出会う

心身に負荷がのしかかっていた田中さんは退職するための方法を考える。これまでの職場とは異なり、退職を告げても受理してもらえるかはわからない。直接話をすることへの恐怖も大きかった。そんなときに見つけたのが退職代行のサービスだったという。

「『退職代行って聞いたことがあるな』と思って調べると、いろいろなサービスがあるとわかったんです。民間企業が運営するものは退職の意思を伝えるだけで交渉はできず、会社側が拒否すると対応できないケースもあるようです。社長は頭のいい方だったので、法律を熟知している弁護士事務所に依頼しようと思いました」

当時の退職代行の相場は約2万円だったが、田中さんは迷わずに最も高価な5万5000円のプランを選択する。プランの内容には退職交渉のほかに有給消化の交渉や退職後の相談も含まれていた。

「もし倍の金額だったとしても申し込んでいたと思います。当時、有給も残っていましたけど、退職することだけを目標にしました。色々なことを交渉してもらって恨みを買うのが怖かったんです」

しかし、退職の手続きはスムーズに進まなかった。まず、弁護士の名前入りの退職通知書を内容証明郵便で送付してもらったが、受け取りを拒否された。

「担当の弁護士から連絡をもらったときに重い気持ちになりました……。手続きを代行してもらっていたのでなんとか持ちこたえられました」

その後も弁護士と会社の間で連絡を取れない状況は続いた。「退職できるかどうかわからない」という不安な気持ちを担当弁護士にLINEで相談すると「法的な手続きは満たしているので退職できます」と回答をもらった。

ひとまず胸をなでおろした田中さんは、退職が確定していない状況でも転職活動を開始。「知人の評判を参考にして次の会社を決めよう」と思い、数社の選考を進めた。そして、無事に採用が決まったという。

「面接では退職代行を使っていることも説明しました。わたしの置かれている状況を理解してくれたんですよね。現在もその会社で働き続けています」

「心配をかけたくなかった」と家族には相談なし

田中さんは知人にも退職することをオープンにしていたという。ただ、家族への相談はしなかったそうだ。

「心配をかけたくなかったんですよね。ただ、労基署や警察署で自分に起こったことを説明できましたし、他の人たちにも伝えられたので、ひとりで背負わずにすみました。誰かに話すことって大事なんでしょうね」

転職活動を終えた田中さんは、退職予定日を待つのみになった。ただ、実際に手続きが進んでいるのかはわからない。月末になり、自身の銀行口座を見たときにようやく「退職できた」と認識できた。

「最後の月の給与が振り込まれていなかったんです。未払いではあるんですが、それを見て退職できたんだなと安心しました。ただ、その後が大変でした。離職票も発行されませんでしたし、年金の手続きも自分で進めました。あとは社用のパソコンを送付したら受領拒否されたり……。最後までスムーズに進みませんでしたね」

小規模な企業の場合、退職代行を利用すると「損害賠償請求をする」と迫られることもある。田中さんの場合、そういうことはなかったのだろうか。

「裁判を起こして、負けたらわたしの弁護士費用も払わないといけなくなりますよね。資金力のある会社であれば、そういうことをするかもしれませんが……。計算できる社長の性格と企業の規模を考えるとそこまでやらないだろうと思いました」

田中さんに対して直接連絡することもなかった。ただ、退職後に身に覚えのない請求書が届くなどの小さなトラブルはあった。退職代行の担当弁護士に相談すると「無視してもいい」と言われた。それ以後、書類が送られてくることはなかった。

「弁護士に依頼していたのが功を奏しました。もしひとりでやっていたら退職できていなかったと思います。それに退職することだけを目標にしたのもよかったです。相手を追い詰めずに済んだので、こちらを追ってくることもありませんでした」

退職を伝えられない人にとって「退職代行」はひとつの選択肢

新しい職場では以前のようにスポーツチームのような切磋琢磨し合う環境で営業に取り組めている。給与は固定給ではなく成果連動に変わったが、顧客に合った商品を販売できるようになった。営業の仕事だけでなくセミナー講師など働く幅も広げているという。

「やりたいことを実現できていますし、いろんな人と関われるようになりました。年収はあまり変わらないんですけど、労働している時間は30%くらい減りました。ただ、営業の仕事は自分に合っているので長く続けていきたいですね。会社を起こすこともちょっと考えていますし、もっと新しいことに取り組んでいきたいです」

ビジネスパーソンとして活躍する田中さんは未来を見据えて働いている。退職代行を使ったことについてはどのように思ったのだろうか。質問すると少し間を置いて答えてくれた。

「『このサービスを使いたくないな……』と最初は思ったんですよ。でも、私の場合は第三者を介入しないとなにも動かない状況でした。たしかに、管理職の目線でみると退職代行の利用に納得いかないこともわかります。『えっ、そんなことで使うの？』と戸惑うこともあります」

「ただ、本人にとってどうしようもないことはあるんですよね。『気軽に使うのはちょっと……』と思いますが、退職することを伝えられないのであれば退職代行を使うのはひとつの正解なのかもしれません」

（中 たんぺい ： フリーライター）