

青木敬也さんは24時間の介護が必要ながらも、都内の1Kでひとり暮らしをしている（撮影：今井康一）

ひとりで暮らす人の家から、人生を深掘りする連載「だから、ひとり暮らし」。自由なイメージのあるひとり暮らし。しかしそれを手に入れるまでの道のりは、人によっては、決して平坦ではない。難病を抱えつつも自活する青木敬也さん（30歳）にとってはなおのこと。

常に他人の手を借りることが必要な身体であっても、自分の暮らしは自分で選びたい。切実な思いを胸にひとり暮らしに踏み切った、青木さんに話をきいた。

どうしても実現したかった「ひとり暮らし」

西東京の静かな住宅街。ドアホンを押すと、ヘルパーさんが扉を開けて迎えてくれた。1Kのこぢんまりとした部屋。キッチンの奥の6畳程の部屋に、車いすの上で穏やかにほほ笑む青年がいた。





青木敬也さん、30歳。SMA（脊髄性筋萎縮症）という遺伝性の難病とともに生きている。SMAは筋肉を動かすために必要な神経がうまく働かない病気で、その結果筋力が徐々に失われてゆく。青木さんは現在、首から下はほとんど動かせず、24時間の介護が必須だ。将来は、自力で呼吸できなくなる可能性すらあるという。

「ひとりでは生きていけない。でも、助けを借りる環境を自分で整えている。だから、僕はこの生活も、“自分で生きている”のだと思っています」（青木さん 以下の発言すべて）

穏やかに語る青木さんのまなざしは、真っ直ぐで誇り高い。身体は動かなくても、その表情のひとつひとつから、彼の聡明さと意志の強さが見て取れた。

常に誰かの手を借りながら暮らしている。

それは、一般的な意味での「ひとり暮らし」とは少し違うかもしれない。けれど青木さんは、自分で介助の体制を整え、仕事を持ち、日々の生活を自分の意思で動かしている。

生活を支える訪問介護の事業所十数社と契約し、すべてのスケジュール管理や連絡を、自ら行う。この生活は紛れもなく、彼なりの自立のかたちだ。

実家は近隣にあり、父母と同病の兄との4人家族だった。兄は青木さんよりも症状が重く、10代の頃には施設に入ったこともある。その後実家で過ごし、2023年に亡くなった。そんななか、青木さんは「どうしてもひとり暮らしをしたい」と、準備期間の3年を経て2024年に、この部屋に引っ越した。

両親が健在で、同病の兄が死に至ったほどの深刻な状況なら、実家にいた方が安全という考え方もある。それでも、青木さんにはひとり暮らしにこだわる理由があった。



青木敬也（あおき・たかや）さん／30歳。遺伝性の難病SMA（脊髄性筋萎縮症）を患いながらも、2024年介護士派遣会社を起業。講演や重度訪問介護従業者養成研修などの講師業も行う。各種SNS：lit.link/danbara0124 （撮影：今井康一）

一生涯「自分の尊厳を守る」ための自立

青木さんの生活は、決して容易ではない。いま動かせるのは、左手首から指先、右手の指、首、口、そして目。夜は呼吸を助けるために人工呼吸器をつけて眠る。入浴や着替え、食事のたびに介助が必要で、身支度を終えるころには午前が過ぎている。

「両親も年をとってきているし、こういった生活を全部任せるのは、もう大変なんです。両親がケアできないとなると、施設に入ることになるんですが、僕はそれは避けたい。なぜなら施設では充分なケアが受けられないと感じるからです。虐待を受けるケースもある。僕と同じような症状で施設に入っていた人が、そうでした。ごはんを無理に詰め込まれたり、きつい言葉をかけられたり……そんな思いはしたくないんです」

青木さんは続けて、落ち着いた声で言った。

「体が動かない人の施設だと、ヘルパーさんひとりが10人以上も受け持っているケースがある。そうなると、ひとりひとりに手厚くするのは難しいですよね」

もちろん全ての施設で虐待があるわけではない。しかし実際に厚生労働省の調査*でも、施設で障がいがある人に対しての虐待件数が増えているとされる。その要因として「人員不足」や「職員のストレス」が指摘されており、現場負担が支援の質をゆがめてしまう現実がある。青木さんは、そうした構造的な問題を冷静に分析し、自分なりに立ち向かおうとしている。

*厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課 地域生活・発達障害者支援室『障害者虐待事例への対応状況調査結果等について』（2024年3月5日）より



手を手すりに乗せるのにも、ヘルパーの介助が必要（撮影：今井康一）

「まずは自分がひとり暮らしをして、在宅介護の仕組みをつくる。その経験が、同じような状況にある人の希望になると思いました。実体験で得たノウハウを社会に還元し、24時間介護が必要な人でも、在宅で尊厳をもって暮らせる社会にしたい。

一方で、介護士の方たちの働く環境が過酷だという現実もあります。その両方を少しでも変えたいと思って、ヘルパーの派遣事業を立ち上げました。今は、この事業をきちんと軌道に乗せることが目標です」

重度障がい者が在宅で自分らしく暮らせる未来のために、また介護士が働きやすい環境をつくるために。今年2025年、青木さんは会社をつくった。現在は福祉専門学校などでの講義や障がい者理解に関する講演の仕事をしながら、ヘルパー派遣の本格始動に向けて準備中だ。



大手外資系保険会社での講演会の様子（写真：青木さん提供）

青木さんの挑戦は、恐れから逃れるためだけの選択ではない。

「本来、負けん気の強い性格なんです。他の人がやっていることは、自分もできるようになりたい。ひとり暮らしも、仕事をすることも、あきらめたくありませんでした。先に亡くなってしまった兄の分まで生きて、いろんな経験をしたいんです」

6歳年上の兄とは、子どものころから仲が良く、一緒にテレビを見たりゲームをしたりして過ごしていた。同じ病気を抱え、互いに励まし合いながら生きてきた。青木さんにとって兄は、いちばんの理解者であり、悩みを分かち合える唯一の存在。だからこそ、2年前に兄が亡くなったときの喪失感は大きかった。深い寂しさのなかで、「もっと何か言ってあげられたことがあったのでは」と自らを責める日もあったという。

「でも、今はふっきれています。先のことはどうなるかわからないけど、亡くなったらまた天国で会えるような気もするのでーーそれまでにできることは全部やりたい。人のためになることをして、ちゃんと会社を運営して、誰かの役に立つ人生にしたい。それを兄に報告できるように生きたいと思っています」

喪失を、前進する力に変える。兄に報告できる日を思い描きながら、青木さんはいまを生きている。



もしもの時の場合の、緊急情報はファイルにまとめて見えるところに置いてある（撮影：今井康一）

暗闇に突き落とすのも手を差し伸べるのも“人”

力強く前進する青木さんだが、最初から前向きだったわけではない。

小学2年生までは普通学校に通っていた。当時「なんで車いすなの？」「なんで病気なの？」──そんな無邪気な言葉が、幼い心には鋭く刺さった。体育の時間に立って歩く同級生を見ながら、「自分もあの輪に入りたい」と思っても、それはかなえられない。



10代の頃の青木さん。他の子と同じことができないことに、コンプレックスを抱えていたという（写真：青木さん提供）

やがて他者からの好奇の視線を感じる ようになり、人を避けるようになった。「自分は悪者なのか」と感じるほど、他人が怖くなり、心を閉ざしていった。病状が進み、できないことが増えるにつれて、そんな気持ちは絶望に変わった。

「死んでしまいたくて、でも身体が動かなくて死ねないだけ。そんなふうに思っていました」

そんな青木さんに転機をもたらしたのは、16歳のときに出会った一人の看護師だった。入院中、日常の介助を担当していた女性だ。

「その人は僕のことを“患者”じゃなくて、ひとりの人間として見てくれたんです。それがすごくうれしくて。手を握って、笑顔で見つめてくれたこと――そのときの優しいまなざしは、いまでもはっきり覚えています。僕は彼女を好きになったんです。

『ありのままの自分が持つ優しい心を、忘れないで』と教えてくれた人でした。もう14年も前のことですが、思い出すたびに背中を押されるような気がします」

それまで人を避け、人に心を開くことはなかった。けれどその人に出会ったことで「もっと人と向き合いたい」「うまく喋れるようになりたい」と思ったという。それから、青木さんは少しずつ他者に心を開いていった。 すると徐々に、手を差し伸べてくれる人、心を通わせられる人が現れた。

「もちろん、今も気が合わない人や意地悪な人はいます。でも初恋の彼女から、相手と向き合うことの大切さを学びました」





整髪料や香水は上質なものを。身だしなみには気を遣う。観葉植物用の霧吹きのそばには贔屓の球団ヤクルトスワローズのマスコットがいた（撮影：今井康一）

「生きたいように生きられている」いまが幸せ

いまの青木さんは、自由に、精力的に暮らしている。 午前は身支度や介助の時間にあて、午後からは仕事の打ち合わせや事務作業をこなす。 夜はオンラインで友人と話したり、時にはライブや飲み会に出かけることもある。

「行けると思ってなかった場所に行って、楽しめることが、すごくうれしいです」

ヘルパーとの関係も、支える・支えられるだけではない。日々のやり取りの中で、互いに気を遣い合いながら暮らしている。部屋も整えて、花やグリーンを飾ったりと、お互いに余裕を持てるようにしている。 ヘルパーとして出会い、やがて友人として関係が続くこともあるという。

「ひとり暮らしをしていると、朝が来るたびに『いま、自分の思うように生きている』と思えて、幸せを感じます。だから、こんな日々が続くように、そして僕と同じような人々がこの幸せを感じられるように、前に進んでいきたいです」

その言葉は飾り気がなく、実感がこもっていた。



植物の癒やし効果を暮らしに取り込むために、週にいちどは花を買って飾る（撮影：今井康一）

青木さんの語る「生きたいように生きる」というひとり暮らしの幸せは、自立という土台の上に成り立っている。そして 彼を見ていると、自立とは、誰にも頼らずに生きることではないと実感する。

誰の手を、どのように借りるか。そして自分は他者に何を返し、どんな関係を結んでいくのか。ひとりでは立っていられなくとも、関係性の網の目のなかで支え合うという、自立の仕方もある。青木さんのひとり暮らしは、「自分の力で立つ」とはどういうことかを、改めて考えさせてくれる。

青木さんの「ひとり暮らし」



10月はYOASOBIのライブに。車いす専用席から楽しみ、仕事に打ち込む日々の息抜きになったという（写真：青木さん提供）



食生活には気を遣う。今度はぬか漬けに挑戦してみたいと話す（撮影：今井康一）



体重が30キロ台と筋肉や贅肉がない青木さん。ベッド眠るだけでも身体が痛むが、エアーベッドにしてから大分楽になった（撮影：今井康一）



身体が動かない青木さんは入浴用のベッドを風呂場に据え置いている。入浴ベッドは父親の手作り（撮影：今井康一）



眠るときは健常者でも呼吸が浅くなる。青木さんは眠るときは人工呼吸器の装着が必須だ（撮影：今井康一）



車いすは外に出るときにも使う。屋内では車輪にカバーをかけて（撮影：今井康一）

（蜂谷 智子 ： ライター・編集者 編集プロダクションAsuamu主宰）