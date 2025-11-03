「私は投入したくなかった」なぜドジャースは山本由伸を中0日で投げさせたのか？ ロバーツ監督が証言した“伝説連投”の舞台裏
試合直後にマウンド上で会心のガッツポーツを披露した山本(C)Getty Images
約1週間で200球超えの驚き
まさしく球史に残る伝説的な投球だった。現地時間11月1日に行われたワールドシリーズ第7戦で、9回一死一、二塁の状況でマウンドに上がった山本由伸（ドジャース）のそれである。
延長11回にウィル・スミスの会心のソロホームランで勝ち越したドジャースがブルージェイズに5-4で勝利。メジャーリーグでは21世紀に入ってから史上初のワールドシリーズ連覇の偉業をやってのけた。そんな会心の一戦にあって山本は異例のマウンドに送り出された。
そもそも投げるという事実自体が驚きだった。なにせ前日の第6戦で先発していた山本は96球を消化。9回を完投していた現地時間10月25日の第2戦を含めれば、約1週間で計201球を投げていた。当然ながらレギュラーシーズンではありえない状況だ。
それでも山本は投げた。米スポーツ専門局『Sports Net LA』など米メディアもこぞって集まった試合後の会見では「7戦目の試合は絶対に落とせなかったので、迷いというか、そういった想いがあった」と正直に打ち明けた27歳だったが、「気づいたらマウンドにいました(笑)」と大舞台に赴いていた。
いきなり迎えた9回のピンチは、アレハンドロ・カークに死球を与えてしまい一死満塁となったが、山本は淡々と投げ進めた。そんなエースの熱投に見方も応えた。続くドールトン・バーショの打球を二塁手のミゲル・ロハスが好捕して素早く本塁に送球し、サヨナラのピンチを阻止。さらに二死満塁となり、アーニー・クレメントの打球は、この回途中で中堅の守備に就いていたアンディ・パヘスが左翼手のキケ・ヘルナンデスと交錯しながらも好捕した。
味方の奮起もあってピンチを脱した山本は10回、そして11回と投げ抜いた。驚くべきは投球の質で、4シームの平均球速は96.9マイル（約155.9キロ）、さらに伝家の宝刀スプリットも91.6マイル（約147.4キロ）を記録した。その数値は、およそ前日から連投しているとは思えない水準だった。
「（試合開始前の）14時までは彼が投げられるなんて知らなかった」
もっとも、先述したようにレギュラーシーズンでは「ありえない」起用法だ。とくに近年のメジャーリーグでは、高額な複数年契約を交わした選手を徹底的にケアする傾向にある。こと市場価値が高まっている先発投手に対しては球数制限を設けるなど、ダメージを最小限にとどめる球団も少なくない。連投などもってのほかでない。
そんな球界の現状を考えれば、ドジャースの策は“常識外れ”。仮に敗れていれば、猛批判のタネとなっていたおかしくはなかった。
ではなぜ球界屈指のタレント誇るドジャースの首脳陣は、山本の異例の中0日登板を決意したのか。その一端を他でもないデーブ・ロバーツ監督が明かしている。
試合後に米スポーツ専門局『FOX Sports』の中継番組にゲスト出演した指揮官は、「毎年、チームの編成状況は違う。監督という立場にある私にとって最大の秘訣は、いかにして全員を『納得させるか』にあるんだ」と自身の采配に対する考えを強調。その上で、「ヤマモトは中0日で出て行っても、『ボールをください』と言ってくれた」と証言した。
「正直に言う。私は選手全員を心の底から信頼しているんだ。ただ、実のところ、私も（試合開始前の）14時までは彼が投げられるなんて知らなかったんだ。でも、試合前に私のところにやってきて彼が『投げられます』と言ってきたんだ。『僕が投げます』とね。私としては彼を投入したくはなかった。でも、理にかなった状況なら出すつもりではいたんだ。そして一度送り出したら、もう本人が望むまでは降板させる気はなかった」
首脳陣としても苦悩の末のゴーサインだった。だからこそ、試合後に指揮官は大役を果たした山本を抱きしめ、思わず目を潤ませたのだろう。最悪の事態となった際の批判も覚悟した上での決断が、球史に残る伝説を生んだ。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]