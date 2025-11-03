米大リーグ選手会（ＭＬＢＰＡ）は、ワールドシリーズ（ＷＳ）から一夜明けた２日（日本時間３日）、１３７選手が、シーズン終了をもってフリーエージェント（ＦＡ）となったと発表した。

マーリンズ以外の２９球団から計１３７選手がＦＡとなった。日本人選手では昨オフ、オリオールズと１年契約を結び、１０勝１０敗、防御率４・６４の成績を残した菅野智之投手がＦＡとなり、２年連続でＦＡ市場にうって出る。

今オフのＦＡ市場は野手陣が豊作だ。カイル・タッカー外野手（カブス）、ＤＨのカイル・シュワバー（フィリーズ）、ボー・ビシェット内野手（ブルージェイズ）、マルセル・オズナ外野手（ブレーブス）、Ｊ・Ｔ・リアルミュート捕手（フィリーズ）らが注目される。先発投手では、クリス・バジット投手（ブルージェイズ）、フラムバー・バルデス投手（アストロズ）、マイルズ・マイコラス投手（カージナルズ）らがＦＡとなった。

ＷＳ終了から５日以内に球団から提示されるクオリファイング・オファー（ＱＯ）の金額は、今オフ、前年度から４・６％上昇し、２２０２万５０００ドル（約３４億円）。タッカー、ビシェット、シュワバーらは、ＱＯの対象となる可能性もあったが、早々にＦＡを宣言した。

球団、選手側、及び相互オプションを持つ選手の契約は、同様にＷＳ終了から５日以内に決める必要があり、今後の交渉次第で随時、ＦＡとなる。選手側のオプションを持つアレックス・ブレグマン内野手（レッドソックス）、ピート・アロンソ内野手（メッツ）はオプトアウトする模様と報じられている。