¹Åç¤«¤éÀïÎÏ³°¤Î¾¾»³ÎµÊ¿¤¬¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È»²²Ã¤Ø¡¡²þÎÉ¤·¤¿¿·ÂÇ·â¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¡ÖÅê¼ê¤Îµå¤òÂÇ¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¹Åç¤«¤éÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¾¾»³ÎµÊ¿³°Ìî¼ê¡Ê40¡Ë¤¬2Æü¡¢12µåÃÄ¹çÆ±¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¡Ê12Æü¡á¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë¤ò¼õ¤±¤ë°Õ¸þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¼«¼ç¥È¥ì¤ËË¬¤ì¤¿ÂçÌîÎý½¬¾ì¤Ç¡Ö»²²Ã¤·¤Þ¤¹¡£8·î¤«¤é¥Õ¥©¡¼¥à¤òÊÑ¤¨¤ÆÎÉ¤¤´¶¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢NPB¤ÎÅê¼ê¤Îµå¤òÂÇ¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡16¡Á18Ç¯¤Î¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿º¸¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡£23Ç¯¤ËÂåÂÇ¤ÇÂÇÎ¨¡¦380¡¢21ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¤¬18Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï1·³½Ð¾ì1»î¹ç¤Ë½ª¤ï¤ê¡Ö¤Þ¤ÀÌîµå¤òÂ³¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£NPBµåÃÄ¤¬Âè1´õË¾¤À¤¬¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë¡£