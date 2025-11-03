銀座コージーコーナーから“芋づくし”登場♡秋限定スイーツフェア開催！

秋のスイーツといえば“さつまいも”。銀座コージーコーナーでは、2025年11月1日（土）から全国の生ケーキ取扱店で「秋のお芋スイーツフェア」を開催します。今年は新作の「芋ようかんショート」をはじめ、人気の「スイートポテトケーキ（紅はるか＆紅あずま）」、そして定番の「沖縄県産紅芋のモンブラン」が勢ぞろい。秋の味覚をたっぷり味わえる期間限定フェアです♪

新作！“芋ようかんショート”が初登場

芋ようかんショート

今年の注目は、11月1日（土）発売の「芋ようかんショート」（税込594円）。

しっとりとした芋ようかんを贅沢にサンドし、上面にはなめらかなさつまいもクリームとカラメルソースを絡めた蒸し芋をトッピング。

どこを食べてもお芋の濃厚な風味が広がる、ずっしり食べ応えのある一品です。お芋好きにはたまらない、“和×洋”の贅沢コラボスイーツ♡

2種のさつまいもを使用した贅沢ケーキ

スイートポテトケーキ（紅はるか＆紅あずま）

「スイートポテトケーキ（紅はるか＆紅あずま）」（税込518円）は、ねっとり×ほっくりの贅沢な二重奏。

紅はるかの濃厚な甘みと紅あずまの優しい味わいを合わせたスイートポテト生地に、甘露煮や芋蜜ソースをトッピング。

ボリュームたっぷりの濃密な味わいながら、生クリーム入りホイップが全体をふんわりまとめます。秋のティータイムにぴったりなケーキです。

濃厚な紅芋×チーズが絶妙！定番モンブラン

沖縄県産紅芋のモンブラン

毎年人気の「沖縄県産紅芋のモンブラン」（税込518円）も登場。紅芋あんの濃厚な甘みと爽やかなチーズクリームが織りなす絶妙なバランスが魅力です。

黒糖入りカスタードのまろやかさとかのこ豆の食感がアクセントになり、最後の一口まで飽きのこないおいしさ。

11月1日（土）～2026年1月5日（月）頃までの限定販売（※12/22～25販売休止）です。

秋のご褒美は“お芋スイーツ”で決まり♡

濃厚でやさしい甘さが恋しくなる季節。銀座コージーコーナーの「秋のお芋スイーツフェア」では、食感も風味も異なる3つの芋スイーツが勢ぞろい。

食べ比べれば、きっとお気に入りの“秋味”が見つかるはずです。自分へのご褒美や、家族とのティータイムにもぴったり。秋の味覚をおいしく満喫してください♪

ぜひこの機会にチェックしてみて下さい。