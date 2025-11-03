ＭＬＢ公式で記録などを担当し、大谷翔平投手（３１）が達成した快挙などを自身の「Ｘ」などで発信しているサラ・ラングス記者（３３）が、２日（日本時間３日）までにスポーツ報知のインタビューに応じ、大谷への思いなどを語った。記録的な観点ではすでに二刀流としてベーブ・ルースを「通り過ぎてる」と証言。今後の大谷に、投打で達成してもらいたい“お願い”も明かした。（取材・構成＝安藤 宏太、村山 みち）

大谷の偉業はラングス記者によって、さらにすごみが増していると言っても過言ではない。ＷＳにも毎試合１７００人以上の報道関係者が集まった中で、記録のスペシャリストとして名をはせている。ＭＬＢ全体をカバーしながら、様々な記録をリサーチし、自身の「Ｘ」などで発信してきた。

「大谷の偉業で最もすごいものを選ぶのはとても難しいですね…。でも記憶に新しいところだと、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第４戦ですかね。メジャーリーグの歴史の中で投手の先頭打者本塁打は初めてだった。それだけなく１０奪三振＆３本塁打を記録した選手にもなった。本当に信じられないですね」

大谷が何かを成し遂げるたびに何年ぶり、何人目などと正確な情報を発信。二刀流の記録の多くは１９００年代前半のベーブ・ルースらとの比較が多く、調べるのも難しいが、苦にならないどころか、好奇心を刺激されるという。

「現段階の大谷は、すでにベーブ・ルースの記録をはるかに通り過ぎています。記録のリサーチはとても楽しいですよ」

２３年７月にスポーツ報知のインタビューで次に大谷に期待する記録を「１試合３本塁打かな」と話していたラングス記者。２４年９月１９日に初めて達成すると、今ＰＳでも放ってみせた。次に期待することは…。

「彼に１試合４本塁打を打ってもらいたいです！ もしくはノーヒットノーランですね。彼が次に何をやってくれるのか、楽しみでなりません」

大谷だけではなく、山本、朗希にも注目している。

「山本はポストシーズンで２登板連続で完投勝利を達成しました。３登板連続完投は直近５０年で３人しか達成していなかった。そこに名前を残してほしかった。朗希はホームでの試合の（登場曲に合わせた）ファンのリアクションが気に入っています（笑）。みんな彼のことが大好きで、そのエネルギーが素晴らしい」

ラングス記者は難病・筋萎縮（いしゅく）性側索硬化症（ＡＬＳ）と闘い、車いす生活を続けながら、試合前にはグラウンドまで行ってＭＬＢ取材を続けている。声を発するのも必死だが、「Ｂａｓｅｂａｌｌ ｉｓ ｔｈｅ ｂｅｓｔ」がモットー。野球を語る目は、輝いていた。

◆サラ・ラングス（Ｓａｒａｈ Ｌａｎｇｓ）１９９２年５月２日、米イリノイ州シカゴ生まれ。スポーツ専門チャンネル「ＥＳＰＮ」でＭＬＢのリサーチャーとして研さんを積み、現在はＭＬＢ．ｃｏｍの記者。２３年１０月にＡＬＳを公表。「Ｘ」のアカウント（＠ＳｌａｎｇｓＯｎＳｐｏｒｔｓ）はフォロワー約１５万人。