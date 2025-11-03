◆国内男子プロゴルフツアー フォーティネット・プレーヤーズ・カップ 最終日（２日、千葉・成田ヒルズＣＣ＝７１３７ヤード、パー７１）

プロ１０年目の３２歳、佐藤大平（クリヤマＨＤ）が７バーディー、３ボギーの６７で回って通算２０アンダーで逃げ切り、男子ツアー史上最多となる今季１０人目の初優勝者となった。昨年末に生死をさまよった８歳の長男のために覚悟を決めて臨んだシーズンで悲願を果たし、新規大会の初代王者に戴冠。最終戦のメジャー、日本シリーズＪＴカップ（１２月４〜７日、東京よみうりＣＣ＝報知新聞社主催）の出場資格を初めて勝者として手にした。

＊ ＊ ＊ ＊

佐藤のゴルフ人生において、東北福祉大の２学年先輩の松山英樹（３３）の存在は大きい。５年前には米国で合宿を行うなど交流は続いている。「兄のような人。ゴルフのことを相談するのはいつも松山さん」。人として、ゴルファーとして全幅の信頼を置いている。そんな松山からの忘れられない一言がある。

２０年のフジサンケイクラシック最終日。佐藤は１７番で３パットのボギーをたたき、１打足りずにプレーオフに進めなかった。試合後に連絡があった。「あの３パットのことを思って練習するのだけはやめろ」。苦手な上りのスライスラインスだった。執着しすぎることで出口が見えなくなることを案じたものだった。「後からその言葉の意味が分かった」。パッティングに悩んだ時期も乗り越え手にした１勝に、兄貴への感謝があふれた。（高木 恵）