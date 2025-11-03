¾¾²¬¾»¹¨¡¡¡Ö·ÝÇ½³¦Æþ¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¥¥Ã¥«¥±¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¡¡Ö¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é²¶¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×
¡¡¸µTOKIO¤Î¾¾²¬¾»¹¨¡Ê48¡Ë¤¬2Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH!!¡×¡ÊÆüÍË¸å7¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ÝÇ½³¦¤ò»Ö¤·¤¿¥¥Ã¥«¥±¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¡ÖÊ¡ÅçDASHÂ¼25Ç¯ÌÜ¤ÎÊÆºî¤ê¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡Ö½©¤Î¼ý³Ïº×SP¡×¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£Ê¡Åç¸©¤Ç°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤ªÊÆ¤ò¼ý³Ï¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸µTOKIO¤Î¾ëÅçÌÐ¡¢¾¾²¬¾»¹¨¡¢SixTONES¡¦¿¹ËÜ¿µÂÀÏº¡¢¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦Æ£¸¶¾æ°ìÏº¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
¡¡Æ£¸¶¤¬¤¹¤Ç¤Ë2½µ´ÖÁ°¤Ë°ð´¢¤ê¤ò¤·¤¿¶è²è¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¿å¸ýÉÕ¶á¤Î°ðÊæ¤Ï½Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¶è²è¤Ø¤È°ÜÆ°¤·¡¢¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤Ë¹Ô¤¯¤È¾¾²¬¤Ï¡Ö¹â¤µ¤¬°ã¤¯¤Í¤¨¤«?¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¸å¡ÖÁ°¤¬¡ØGENJI¡Ù¤Ê¤é¡¢¤³¤³¤À¤±¡Ø¸÷¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÎã¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÎã¤¨¤Ë¾ëÅç¤ÏÂç¾Ð¤¤¤·¤¿¤¬¡¢¿¹ËÜ¤ÈÆ£¸¶¤Ï°ÕÌ£¤¬Ê¬¤«¤é¤ºº¤ÏÇ¡£¤³¤ÎÉ½¾ð¤Ë¾¾²¬¤Ï¡ÖÊ¬¤«¤ó¤Ê¤¤¤«¡£¡Ø¸÷GENJI¡Ù¤Î¡Ø¸÷¡Ù¤Î2¿Í¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¤³¤ì¤Ë¿¹ËÜ¤Ï¡Ö¤¨!?¡Ø¸÷GENJI¡Ù¤Ã¤Æ¡Ø¸÷¡Ù¤È¡ØGENJI¡Ù¤ÇÊ¬¤«¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«?¡×¤È½é¼ª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£¸¶¤â¡Ö¡Ø¸÷GENJI¡Ù¤ä¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È½é¤á¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ë¤È¡¢¾¾²¬¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤«¡£¡Ø¸÷¡Ù¤¬2¿Í¤Ç¡ØGENJI¡Ù¤¬5¿Í¡£¤Ç¡¢Â¤·¤Æ7¿Í¤Ç¡Ø¸÷GENJI¡Ù¡×¤È¾ÜºÙ¤ò¶µ¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¡Ø¸÷GENJI¡Ù¤¬¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é²¶¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤¾¡×¤È¹ð¤²¤¿¡£¿¹ËÜ¤¬¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«?¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¾¾²¬¤Ï¡Ö¡Ø¸÷GENJI¡Ù¤ò¸«¤Æ¡¢·ÝÇ½³¦Æþ¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¡¢·ÝÇ½³¦¤ò»Ö¤·¤¿¥¥Ã¥«¥±¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£