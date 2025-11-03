¸µÆüËÜ¥Ï¥àÅê¼ê¤Î¥À¡¼¥¹¡¦¥í¡¼¥Þ¥·¥å¶©»á¤¬´ØÀ¾ÆÈÎ©L¡ÖÂçºå¥¼¥í¥í¥¯¥Ö¥ë¥º¡×´ÆÆÄ½¢Ç¤¤Ø
¡¡¸µÆüËÜ¥Ï¥àÅê¼ê¤Î¥À¡¼¥¹¡¦¥í¡¼¥Þ¥·¥å¶©»á¡Ê36¡Ë¤¬¡¢¤µ¤ï¤«¤ß´ØÀ¾ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Î¡ÖÂçºå¥¼¥í¥í¥¯¥Ö¥ë¥º¡×¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤¹¤ë¤³¤È¤¬2Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÅÄÃæ¾Âç¡Êµð¿Í¡Ë¡¢¸µÆ±Î½¤ÎºØÆ£Í¤¼ù»á¤é¤ÈÆ±¤¸¡Ö88Ç¯À¤Âå¡×¡£12Ç¯2·î¤«¤é23Ç¯3·îËö¤Þ¤Ç¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤òÌ³¤á¤¿Æ±»á¤Ï¡¢ËÜ³ÊÅª¤ÊÌîµå»ØÆ³¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢°ÛÎã¤ÎÅ¾¿È¤È¤Ê¤ë¡£¤¤ç¤¦3Æü¤Ë¤âÀµ¼°¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¸Î¾ã¤Ë¤âÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢NPB¤Ç¤ÏÄÌ»»2»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¥À¡¼¥¹»á¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¼ºÇÔ¤·¤¿Ê¬¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤¿¤é³èÌö¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊ¬¤«¤ë¡×¤È¼«¤é¤òÈ¿ÌÌ¶µ»Õ¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢Áª¼ê¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤¹¹Í¤¨¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤¹¡£¡Ö11Ç¯´Ö¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£Ìîµå¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤â¡¢¸«¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¿¤³¤È¤Ï¥×¥é¥¹¡£¤½¤ì¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¡£¡È¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÎ®¥á¥½¥Ã¥É¡É¤ò¶î»È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ËÆ³¤¯¤È¤È¤â¤Ë¡¢µåÃÄ¤«¤é½é¤ÎNPBÁª¼ê¤òÁ÷¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£
¡¡¡þ¥À¡¼¥¹¡¦¥í¡¼¥Þ¥·¥å¶©¡Ê¤¿¤¹¤¯¡Ë1988Ç¯¡Ê¾¼63¡Ë12·î15ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÆàÎÉ¸©½Ð¿È¤Î36ºÐ¡£´ØÀ¾¡Ê²¬»³¡Ë¤Ç¤Ï¹Ã»Ò±à¤Ë3ÅÙ½Ð¾ì¡£3Ç¯½Õ¤Î2²óÀï¤Ç¤ÏÁá¼Â¡ÊÅìµþ¡Ë¤ÎºØÆ£Í¤¼ù¤Èµß±ç¤Ç±äÄ¹15²ó¤Þ¤ÇÅê¤²¹ç¤¦¡£Æ±Ç¯½©¤Î¹â¹»À¸¥É¥é¥Õ¥È4½äÌÜ¤ÇÆüËÜ¥Ï¥àÆþ¤ê¡£10Ç¯8·î¤Ë±¦Éª¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢11Ç¯¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¡£ÄÌ»»2»î¹ç¤Ç0¾¡1ÇÔ0¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨3¡¦68¡£¸½ºß¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤äÆ°²èÀ©ºî¤ò¹Ô¤¦²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½¤âÌ³¤á¤ë¡£¸½Ìò»þÂå¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï1¥á¡¼¥È¥ë91¡¢78¥¥í¡£±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£