◆米大リーグ ワールドシリーズ第７戦 ブルージェイズ４―５ドジャース＝延長１１回＝（１日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャースが１日（日本時間２日）、ワールドシリーズ（ＷＳ）第７戦の敵地・ブルージェイズ戦を延長１１回の末に制して４勝３敗とし、２１世紀初、球団初の連覇で９度目の頂点に立った。第６戦先発の山本由伸投手（２７）は連投で９回途中から２回２／３を無失点。ＷＳ３勝を挙げ、日本人では２００９年松井秀喜（ヤンキース）以来の最優秀選手（ＭＶＰ）に輝いた。

＊ ＊ ＊ ＊

「ＮＨＫ？ さっき（グラウンドでも）しゃべったじゃないですか！」。山本はニコニコしながら関西仕込みのツッコミを入れた。歓喜のシャンパンファイト中にテレビ中継班の突撃を受けた。冒頭のように始まりながら、なんだかんだ丁寧に対応。らしさあふれる光景にほっこりした。

ドジャースでは報道陣の多さから試合後の囲み取材が二重、三重の人だかりになることも珍しくない。少しでも“位置取り”を間違えれば、質問することすらままならない。質問数は限られ、事前に用意していても「もっといい聞き方があったな」と後悔することも多い。ある日の取材でも反省点が残り、後日そのことを謝った。

すると、柔和な笑みを浮かべて「何の時のことですか？ 全然気にしなくて大丈夫です。僕で良かったらまた聞いてください」。心の広さに救われた。関係者は山本を「大人」だと表現する。オフに合同自主トレを行うロッテ・沢田は「後輩のようで後輩じゃない感じがあるんですよ。同世代より精神年齢が高いというか、周りのことも自分のことも見えている。人としてすごいと思います」と尊敬の念を抱く。

ブルワーズとのナ・リーグ優勝決定Ｓ第２戦でメジャー初完投。古巣オリックスＯＢで野球解説者の田口壮氏から「完投した後はすぐ捕手の方に行って握手するイメージだった」と言われると、「久しぶりすぎて、どこに行ったらいいか分からなくて」と頭をかいた。ＷＳ第２戦では再び完投勝利。今度はすぐにスミスと抱き合った。大エースになっても不変の素直さ、朗らかさ。自然と応援したくなる魅力がある。（中村 晃大）