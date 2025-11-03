◆東京六大学野球秋季リーグ戦第８週第２日▽早大３―０慶大（２日・神宮）

早慶戦は早大が連勝。２位で今季を終えた。巨人のドラフト２位、守護神の田和廉投手（４年）は９回に登板し、連日の“セーブ”で学生野球生活に別れを告げた。試合後は小宮山悟監督（６０）から「プロをなめんな」と辛口エールも。金言を胸に新たな舞台へ進む。

低めに消える宝刀でフィニッシュした。守護神・田和は磨き上げたシンカーで空振りを奪い、仲間と抱き合った。２戦連続の“セーブ”で大学ラスト登板を０封締め。「すごく重圧を感じていたけど『いつも通り冷静に』と。最後に三振が取れて非常に良かった」と全１５球に集大成を詰め込んだ。

前日は２安打１四球で１失点。志願の連投で９回のマウンドに向かった。「狙った所に氣を持って放る」―。トミー・ジョン手術も経験した４年間で、一番身になった教えを遂行した。この言葉は、巨人ＯＢで名将の広岡達朗氏から小宮山悟監督が授かったもの。継承された“広岡イズム”をＧのドラ２右腕が守った。

日米通算１１７勝の小宮山監督からは「プロ、なめんなよ」と愛のエール。「信じられないぐらいストライクゾーンが狭い。大学レベルで３、４番を打つ連中が下位打線にいる。しっかり取り組まないと、すぐ肩をたたかれるよ」と送り出され、「捕手が構えたところに打たれまい、として全力で。“氣”の抜けた球を放らないよう、継続したい」と田和。最後は秋空の神宮で「悔いなし」と大学野球を総括。荒波も覚悟でプロの門をくぐる。（堀内 啓太）