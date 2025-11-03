◆国内男子プロゴルフツアー フォーティネット・プレーヤーズ・カップ 最終日（２日、千葉・成田ヒルズＣＣ＝７１３７ヤード、パー７１）

プロ１０年目の３２歳、佐藤大平（クリヤマＨＤ）が７バーディー、３ボギーの６７で回って通算２０アンダーで逃げ切り、男子ツアー史上最多となる今季１０人目の初優勝者となった。昨年末に生死をさまよった８歳の長男のために覚悟を決めて臨んだシーズンで悲願を果たし、新規大会の初代王者に戴冠。最終戦のメジャー、日本シリーズＪＴカップ（１２月４〜７日、東京よみうりＣＣ＝報知新聞社主催）の出場資格を初めて勝者として手にした。

１０年かかってたどり着いた１勝は、佐藤が思い描いてきたものとは少し違っていた。「絶対に泣くよな、って思っていたけど涙が出なかった」。後輩たちからウォーターシャワーで祝福を受けた。ようやく祝福される側に立った。「優勝はいつできるんだろう。このままできないのかなと考えたりもした。幸せです」。心からの笑顔が浮かんだ。

緊張を自覚していなかったが、体は正直だった。前夜は午後１１時に寝た。深夜２時に目が覚めた。目をつぶるも眠れぬまま決戦の朝を迎えた。１、２番を連続バーディーでスタートし「そこで少し落ち着けた」。１７番パー３でピン左カラーから３メートルを沈めて突き放した。練習ラウンド中に「早くプレーしたい」という感情がわき出たほど好調だった。２日目終了時に、妻・みきさんにＬＩＮＥした。「勝つから来なよ。絶対勝つから」。妻と３人の子供たちはこの日の朝、茨城・つくば市内の自宅から応援に駆けつけてくれた。

８歳の長男が昨年末、インフルエンザ脳症と診断された。集中治療室で１０日を過ごし、退院まで１か月以上を要した。「自分の息子が５０％の確率で亡くなると言われた。生きた心地がしなかった」と涙ながらに明かした。プロ１０年目の今季は覚悟が違った。「絶対に勝ちたい。優勝を届けたい」。家族のために戦っていた。シューズに長男の名前を入れ、開幕を迎えていた。

優勝で最終戦のメジャー、日本シリーズＪＴカップの３年連続の出場を決めた。過去３度は賞金ランクによる資格だった。練習場で選手の後ろに置かれるパネルには、選手名と優勝大会が記載される。「あれがいいなって、ずっと思っていた。勝って行きたいというのがずっとあったのでうれしい。最終戦でも優勝争いをできるように頑張りたい」。３２歳。黄金期は今からだ。（高木 恵）

◆佐藤 大平（さとう・たいへい） １９９３年７月９日、兵庫・宝塚市生まれ。３２歳。東北福祉大卒。８歳からゴルフを始める。中山五月台中３年の２００８年に全国中学選手権優勝。茨城・水城高に進み１０、１１年に関東高校選手権連覇。１５年１２月にプロ転向。１８年下部ツアー賞金王。昨季の賞金ランキングは１８位。家族は妻・みきさん、長男（８）、長女（７）、次女（５）。愛犬は黒のポメラニアン、リリー（１）。１７４センチ、７２キロ。