ワールドシリーズ第7戦

米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に5-4で勝利し、2年連続の世界一に輝いた。大谷翔平投手は先発で3回途中3失点で降板も、打っては5打数2安打。第6戦で96球を投げた山本由伸投手は、9回途中からリリーフ登板。2回2/3を1安打無失点に抑え、ワールドシリーズMVPに輝いた。試合ではバックネット裏にいたカナダファンが注目を集めた。

ブルージェイズ・ファンで埋まったロジャーズ・センター。バックネット裏には厚い胸板、極太の二の腕を持つ男性ファンが声援を送っていた。ブルージェイズの守備時には両手を組んで祈るように見つめるシーンもあった。

同球場ではポストシーズン中に、はちきれんばかりの筋肉を持つファンの姿がバックネット裏でたびたび発見されており、米専門局「MLBネットワーク」も注目していた。

この日はWS第7戦ということもあり日本人の注目も高く、大谷の打席の後ろでも目立っていた。

Xには「バックネット裏に戸愚呂弟みたいな客いんだけど。お前がプレイヤーじゃなくてよかった」「バックネット裏にいる腕ムキムキ男が気になる」「筋肉兄さんの肩、背中、腕とんでもなくデカいのは間違いない」「今日もTORファンの筋肉モリモリ肩幅ニキがバックネット裏にいるらしい」「ワールドシリーズ見てるけど、バックネット裏に腕の太さやばいやつおる」などの声が上がっていた。

試合は1点ビハインドの9回にロハスの本塁打でドジャースが同点に追いついた。その裏から山本由伸がリリーフ登板。0を並べると、延長11回にスミスが勝ち越し本塁打を放ち、山本がそのまま最後を締めた。



