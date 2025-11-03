ワールドシリーズ第7戦

米大リーグのドジャースは1日（日本時間2日）、カナダ・トロントでブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に5-4で勝利し、2年連続の世界一に輝いた。前日の第6戦で96球を投げた山本由伸投手が、9回途中から“中0日”で登板。2回2/3を1安打無失点に抑え、ワールドシリーズMVPに輝いた。試合後には、衝撃の告白をして指揮官を驚かせていた。

3-4の9回、ロハスのソロ本塁打で同点に。その裏、スネルが1死一、二塁のピンチを招き山本がマウンドへ。中0日、第6戦では96球を投げ6回1失点で勝ち投手になっていた。

死球で満塁とするも、二ゴロと中飛で2死をもぎ取り、大ピンチを見事に脱出した。さらに10回も無失点。11回表にスミスが勝ち越し本塁打を放つと、その裏もマウンドへ。1死一、三塁のピンチを招くも併殺でゲームセット。山本の右腕がドジャースを世界一に導いた。

米専門局「MLBネットワーク」公式Xは試合後、グラウンドに特設されたスタジオでインタビューに応えた山本の映像を公開。デーブ・ロバーツ監督も登場し、「彼は乾杯の時に『明日は投げなくていいよ』って伝えたんだよ」とジョークを飛ばした。

すると、山本は「今日も投げると思わなかったんですけどね」とまさかの告白。園田通訳が英訳すると、ロバーツ監督は頭を抱えて「知らなくてよかったよ」と笑っていた。2年連続の世界一。軽快なやり取りに、ホストのグレッグ・アムシンガー氏も「ブレイキング・ニュースじゃないか！」と爆笑していた。



（THE ANSWER編集部）