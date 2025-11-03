「完全に打ちのめされた」痛恨3ランから歓喜の瞬間へ 日本人エースが見せた底力「由伸が世界一」
ワールドシリーズ第7戦、ドジャースの先発マウンドを託された大谷翔平は、2回まで無失点で切り抜けたものの、3イニング目にブルージェイズ打線に捕まった。ランナー2人を置き、ボー・ビシェットに痛恨の3点本塁打を献上。痛恨の被弾の後、交代が告げられ、マウンドを降りた。
大谷のピッチングへの評価、さらに打たれた後の表情を、米メディア『LARRY BROWN SPORTS』が大きく報じている。
この日の序盤での降板により、同メディアは「ドジャースのファンが期待していたような『夢のような登板』にはならなかった」と振り返っており、その上で、「3回に打線が一巡したところでブルージェイズが一気に試合を動かした」とレポート。そのうえで、「この3ランを浴びたオオタニは、完全に打ちのめされた様子だった。打球がスタンドへと吸い込まれていくのを見つめながら、うなだれるように頭を下げた」と伝えた。
しかし、ドジャースはそこから粘りを見せた。リリーフ陣が踏ん張り、打線が9回に追いつくと、延長11回二死からウィル・スミスが勝ち越しのソロを放ち、ついに試合をひっくり返した。
その裏、マウンドを託されたのは山本由伸だった。4−4で迎えた9回途中、サヨナラのピンチで救援登板。死球で満塁の危機を招きながらも冷静に後続を断ち切った。続く10回は三者凡退。11回も一死一、三塁の場面でアレハンドロ・カークを遊ゴロ併殺に仕留め、最後のアウトを奪った。2回2/3を無失点に抑える圧巻のリリーフで、日本人投手として初のワールドシリーズMVPに輝いた。
試合後、山本は「ブルペンにいくまで投げられるか自信はなかったですけど」と振り返りつつ、「できることは全部できましたし、このチームで優勝できて良かった」と心境を語った。
そんなエースの姿に、大谷は「もう素晴らしいですね。由伸が世界一の投手だと、みんなが思ったんじゃないかと思います」と称賛。歓喜の優勝についても「すごい展開でしたけどね。全員がいい野球をして、最後に素晴らしい勝ちだったと思います」と語り、「シーズン中も含め、簡単な試合はなかった。本当に全員で掴み取った優勝だと思います。きょう、明日くらいは、この勝利に浸りたい」と表情を緩めた。
苦闘の中で力を尽くした大谷翔平と、その後を託され勝利を手繰り寄せた山本由伸。二人の日本人エースが刻んだ激闘の夜は、MLBの歴史に残る“頂上決戦”として語り継がれるだろう。
