「こんな展開、脚本家でも書けないよ」カーショー万感の世界一連覇で現役生活に幕　プライドも誇示「うちの選手は金額以上に働いている」

ドジャースは現地時間11月1日、敵地で行われたワールドシリーズ第7戦に延長11回の末、5-4で逆転勝ち。球団初の世界一連覇を飾った。

11回二死から2番ウィル・スミスが左翼席へ勝ち越しのソロを放つと、9回サヨナラのピンチからマウンドに上がった山本由伸が、魂の無失点リリーフ。最後は1死一、三塁の大ピンチを遊ゴロ併殺でしのいだ。山本はシリーズ3勝で日本人投手初のMVPを獲得した。

優勝の瞬間、今季限りで引退するクレイトン・カーショーは有事に備え、ブルペンで投球練習をしていた。少し遅れてから歓喜の輪に加わると、シャンパンファイトでは上半身裸で登場。ナイン、スタッフらと喜びを分かち合った。

レジェンド左腕は、半裸のままグラウンドでの『FOXスポーツ』の生番組に出演。「これが最後の機会だからね。普通の人生でこんなことはもうないと思うよ」とおどけた。続けて、ブルペン待機中の心境を「準備してたら一瞬で終わった感じだった。ダブルプレーが決まって、ゲームセット。もしかしたら次の打者を相手にするはずだったかもね」と打ち明けた。

そのまま山本を激賞した。「ヤマについて何を言えばいい？あいつは本当にすごいよ。心の底から尊敬してる。才能もあるし、何より勝負師だ。今夜みたいな場面であれだけの投球をするなんて信じられない」とまくし立てた。