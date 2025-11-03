「こんな展開、脚本家でも書けないよ」カーショー万感の世界一連覇で現役生活に幕 プライドも誇示「うちの選手は金額以上に働いている」
大谷翔平と笑顔で記念撮影に応じるカーショー(C)Getty Images
ドジャースは現地時間11月1日、敵地で行われたワールドシリーズ第7戦に延長11回の末、5-4で逆転勝ち。球団初の世界一連覇を飾った。
11回二死から2番ウィル・スミスが左翼席へ勝ち越しのソロを放つと、9回サヨナラのピンチからマウンドに上がった山本由伸が、魂の無失点リリーフ。最後は1死一、三塁の大ピンチを遊ゴロ併殺でしのいだ。山本はシリーズ3勝で日本人投手初のMVPを獲得した。
【動画】極上のエンディング…泣きながら家族と抱き合うカーショーを見る
優勝の瞬間、今季限りで引退するクレイトン・カーショーは有事に備え、ブルペンで投球練習をしていた。少し遅れてから歓喜の輪に加わると、シャンパンファイトでは上半身裸で登場。ナイン、スタッフらと喜びを分かち合った。
レジェンド左腕は、半裸のままグラウンドでの『FOXスポーツ』の生番組に出演。「これが最後の機会だからね。普通の人生でこんなことはもうないと思うよ」とおどけた。続けて、ブルペン待機中の心境を「準備してたら一瞬で終わった感じだった。ダブルプレーが決まって、ゲームセット。もしかしたら次の打者を相手にするはずだったかもね」と打ち明けた。
そのまま山本を激賞した。「ヤマについて何を言えばいい？あいつは本当にすごいよ。心の底から尊敬してる。才能もあるし、何より勝負師だ。今夜みたいな場面であれだけの投球をするなんて信じられない」とまくし立てた。
そして、「金満球団」という一部からの批判には反発した。「短い間隔で投げたショウヘイ（大谷）、スネルも、リリーフ陣も全員がすごかった。ほんと、このチームの一員でいられたことを誇りに思う。ドジャースがいくら金を使ってるかなんて関係ない。うちの選手は金額以上に働いているし、特別なチームだ」と胸を張った。
サイ・ヤング賞3度、通算223勝を挙げたドジャース一筋18年の37歳。今シリーズの登板は第3戦の一度だけだったが、延長12回の満塁機をしのぎ、存在感を示した。「本当にありがたい気持ちでいっぱいだ。こんな最高の形で終われるなんて…この仲間たちと3度目のワールドシリーズを勝てて、延長12回の最後のアウトまで投げられた。こんな展開、脚本家でも書けないよ」。声は枯れていた。幕引きは至福の一日となった。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]