¡ÖÀ¤³¦°ì¤Î½÷¿À¡×¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤é¤Ë¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×»¦Åþ¡¡¡ÈMVPÉ×¿Í3¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤¬ÂçÈ¿¶Á¡Ö´ãÊ¡¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê°ã¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤ÊÎÉ¤¹¤®¤ë¡×
µåÃÄ½é¤ÎÀ¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÈºÊ¤Î¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¸½ÃÏ»þ´Ö11·î1Æü¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè7Àï¤Ë±äÄ¹11²ó¤ÎËö¡¢5-4¤ÇµÕÅ¾¾¡¤Á¡£µåÃÄ½é¤ÎÀ¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¤³¦°ì¤Î½÷¿À¤¿¤Á¡ª¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤é¡ÈMVPÉ×¿Í3¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸«¤ë
¡¡11²óÆó»à¤«¤é2ÈÖ¥¦¥£¥ë¡¦¥¹¥ß¥¹¤¬º¸ÍãÀÊ¤Ø¾¡¤Á±Û¤·¤Î¥½¥í¤òÊü¤Ä¤È¡¢9²ó¥µ¥è¥Ê¥é¤Î¥Ô¥ó¥Á¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿»³ËÜÍ³¿¤¬¡¢º²¤ÎÌµ¼ºÅÀ¥ê¥ê¡¼¥Õ¡£ºÇ¸å¤Ï°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤ÎÂç¥Ô¥ó¥Á¤òÍ·¥´¥íÊ»»¦¤Ç¤·¤Î¤®ÀÚ¤Ã¤¿¡£»³ËÜ¤Ï¥·¥ê¡¼¥º3¾¡¤ÇÆüËÜ¿ÍÅê¼ê½é¤ÎMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡Âç·ãÆ®¤Î»î¹çÁ°¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦¥ï¥¤¥Ö¥º¡×¤¬¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÈÉ×¿Í²ñ¡É¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£³§¤¬¥æ¥Ë¥Û¡¼¥àÉ÷¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤òÃåÍÑ¡£Á°Æü¤Ï»Ñ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤âÃæ±ûÉÕ¶á¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼É×¿Í¤¬¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¡¢¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤È¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤Î¥Ö¥ê¥¢¥ó¥ÊÉ×¿Í¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡ÈMVP¥È¥ê¥ªºÊ¡É¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡Ö´ãÊ¡¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤ß¤ó¤Ê°ã¤Ã¤Æ¤ß¤ó¤ÊÎÉ¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¤¹¤Æ¤¡×¤Ê¤É¤ÈÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡3¿Í¤ò´Þ¤á¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹É×¿Í²ñ¤Ï¡ÖÀ¤³¦°ì¤Î½÷¿À¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£SNS¾å¤Ë¤Ï¡Ö¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö½Ë2Ï¢ÇÆ¡×¡Ö³§¤µ¤ó¡¢¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÃ¶ÆáÍÍ¤È¤ª½Ë¤¤¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿½ËÊ¡¤ÈÏ«¤ò¤Í¤®¤é¤¦À¼¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]